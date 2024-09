Zehn Kilo mehr: Elena Carrière teilt Vorher-Nachher-Bild

Elena Carrière (27) nutzt ihren Instagram-Kanal dazu, ihren Followern zu zeigen, wie sich ihr Körper in den vergangenen Jahren verändert hat. Das linke Bild ihrer Collage zeigt die deutlich schmalere Germany's Next Topmodel-Bekanntheit vor sechs Jahren, der rechte Schnappschuss scheint aktuell zu sein. In der Bildbeschreibung erwähnt Elena, dass zwischen den beiden Fotos ein Gewichtsunterschied von zehn Kilogramm liege. "Das wirklich Erschreckende, woran ich mich erinnere, ist: Ich fand mich damals (links) tatsächlich zu 'dick'", stellt die Influencerin bestürzt fest und ergänzt: "Ich hatte tatsächlich wenig anderes im Leben zu tun, als mit Essen zu experimentieren und darauf zu achten, wie ich aussah."

Elena betont weiter, dass sie früher weder weibliche Kurven noch einen starken Körper zelebriert habe. "Disziplin vorzuweisen und auch zu denen, 'die das Dünnsein durchhalten' zu gehören – das war [mir] 'wichtig'." Heute sei das Model dankbar dafür, ihre Psyche und ihren Körper miteinander in Einklang gebracht zu haben. Außerdem liege ihr Fokus nicht mehr auf dem Essen, sondern auf anderen Dingen wie "ein Unternehmen aufzubauen, [...] Gewichte heben zu können" und alles dafür zu tun, um ein langes und gesundes Leben führen zu können.

Elena sprach bereits in der Vergangenheit darüber, dass sie früher unter starken Selbstzweifeln gelitten hat. Im Interview mit Bunte betonte die 27-Jährige: "Manchmal schaue ich mich an und bilde mir ein, zugenommen zu haben. Was dann aber Blödsinn ist. Das ist mein Kopf, der sich das irgendwie einredet." Besonders vor Fotoshootings und anderen Modeljobs habe sich Elena große Gedanken gemacht. "Da wird ja gemeinsam zu Mittag gegessen, aber zu einer Uhrzeit, zu der ich noch nicht essen wollte, weil ich mich unbedingt an meinen Fastenplan halten wollte", erinnerte sie sich.

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im Februar 2024

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

