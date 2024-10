Das Geheimnis hinter Elena Carrières Body-Transformation

Elena Carrière (28) fühlt sich endlich wohl in ihrem Körper! Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit hat sich in den vergangenen Jahren äußerlich verändert und insgesamt zehn Kilo zugenommen. In einem Interview mit RTL hat die Influencerin nun tiefere Einblicke in ihre persönliche Körperreise gegeben. Als Model sei sie früher von einem "dürren" Körperbild geprägt worden, das habe sich im Laufe der Jahre jedoch geändert. Durch intensives Krafttraining, das sie seit dieser Zeit betreibt, fühle sie sich nun "stark" und selbstbewusst. Über ihre Transformation sagt Elena: "Alles hat sich verändert."

Neben dem Training hat sie auch ihre Ernährungsweise komplett umgestellt. Früher ernährte sich Elena ausschließlich vegan, was unbewusst dazu führte, dass sie sehr dünn wurde. Heute genießt sie wieder eine vielfältige Ernährung und legt besonderen Wert auf ausreichend Proteine. "Viel Proteine, gute Proteine", empfiehlt sie und betont, wie wichtig es sei, den eigenen Körper zu nähren und zu stärken. Die Veränderung hat sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional und mental gestärkt. Diese Erkenntnis, so erklärt sie, komme auch aus dem Gedanken, was "Omi Elena" mit 80 Jahren über solch körperliche Ideale denken würde – nämlich, dass es auf das Gewicht nicht ankommt, sondern darauf, das Leben zu genießen.

Bereits vor einigen Wochen hatte Elena auf ihrem Instagram-Kanal eine Vorher-Nachher-Collage geteilt, die ihre körperliche Veränderung dokumentierte. Die Tochter von Mathieu Carrière (74) verdeutlichte den krassen Unterschied zwischen ihrem sehr schlanken Ich von vor sechs Jahren und ihrer heutigen stärkeren Version. "Das wirklich Erschreckende, woran ich mich erinnere, ist: Ich fand mich damals tatsächlich zu 'dick'", sagte sie und verdeutlichte damit die verzerrte Selbstwahrnehmung, die sie in der Vergangenheit begleitet hatte.

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

Instagram / elenacarriere Elena Carrière Vorher-Nachher-Bild

