"Verwerflich": Elena Carrière wettert gegen Abnehmspritze!

Elena Carrière (27) macht keinen Hehl aus ihrer Meinung. Schon bei ihrer Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel eckte die Tochter von Mathieu Carrière (73) ab und an mit ihrer direkten Art bei ihren Mitstreiterinnen an. Nun wettert die Influencerin im Gespräch mit Bild ordentlich gegen das Wundermittel Ozempic: "Ozempic ist eine richtige Epidemie geworden." Und noch weiter: "Ich finde es moralisch sehr verwerflich, dass die Patienten inzwischen lange auf ihr Medikament warten müssen."

Das Wundermittel ist eigentlich ein lebenswichtiges Medikament für Typ-2-Diabetiker, um den Blutzucker zu regulieren und den Appetit zu zügeln. "Es ist schlimm, dass wir als Gesellschaft wieder in eine Richtung gehen, wo die Pharmaindustrie uns aus Geldgründen nicht gesund halten will. Wir sollen lieber schön Ozempic kaufen und konsumieren. Und das geht natürlich nicht, wenn wir uns alle wohlfühlen", protestiert Elena. Vor allem die prominenten Mitglieder unserer Gesellschaft enttäuschen die Beauty. Sie ginge davon aus, dass diese sich "immer mehr in eine Richtung bewegen, dass wir uns gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind."

Auf Elenas Social-Media-Account wird deutlich, dass sich die einstige GNTM-Kandidatin vor allem für die psychische Gesundheit und die Stärkung der Rolle der Frau einsetzt – Selbstakzeptanz, Body Positivity und Tabuthemen finden auf ihrem Profil Gehör. Ihre Community ist der 27-Jährigen für ihre transparente Art und Weise mehr als dankbar. "Liebe Elena, ich danke dir so sehr für deine Offenheit und deinen Mut, das in den sozialen Medien zu teilen, und du dadurch diese Welt etwas realer machst", lautet beispielsweise ein Kommentar unter einem ihrer Instagram-Beiträge.

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

