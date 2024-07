Elena Carrière spricht erstmals offen über neue Beziehung!

Elena Carrière (27) ist total happy in ihrer Beziehung! Seit einigen Monaten zeigt sich das Model immer wieder ganz verliebt mit einem Unbekannten auf Social Media, sein Gesicht sowie seine Identität versteckt sie jedoch. Im Interview mit Promiflash beim LEWK-Event im Rahmen der Berliner Fashion Week spricht die Influencerin erstmals ganz offen über ihren Liebsten und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich glaube, man sieht das auch jemandem an, ob es eine gesunde Beziehung ist oder nicht. [...] Er gibt mir auf jeden Fall alle Stabilität, die ich brauche, und dafür bin ich sehr dankbar." Viel will sie nicht über ihren Partner ausplaudern – doch er kommt aus Holland, lebt in Berlin und arbeitet in der Tech- und Finanzbranche.

Die zwei seien schon länger zusammen, haben sich aber bewusst dazu entschieden, ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Ich hatte das Gefühl, es geht niemanden etwas an", erklärt die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Außerdem wolle sie ihren Freund auch ein wenig beschützen: "Ihm ist es, glaube ich, ziemlich egal, er ist auch superlocker. Aber ich möchte ihn beschützen und ich möchte ihn nicht in eine Situation bringen, wo eventuell Dinge über ihn geschrieben werden oder Fotos veröffentlicht werden."

Elena war durch ihre Teilnahme an der 11. Staffel von Germany's Next Topmodel und durch ihren Vater Mathieu Carrière (73) bekannt geworden und arbeitet seither als Model und Schauspielerin. Vor ihrer jetzigen Beziehung war sie mit dem isländischen DJ Bjarki Runar Sigurdarson liiert, trennte sich jedoch 2022 von ihm. Mit ihrem neuen Partner zeigte sie sich erstmals im März im Netz.

Instagram / elenacarriere Elena Carrière mit einem Unbekannten

Getty Images Elena Carrière im Dezember auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala

