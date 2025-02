Elena Carrière teilt Vorher-Nachher-Bild von ihrem Body

Neun Jahre ist es inzwischen her, dass Elena Carrière (28) bei Germany's Next Topmodel teilnahm. Im Leben der damals Zweitplatzierten hat sich seitdem vieles verändert, auch ihr Lifestyle ist heute ein komplett anderer. Auf ihrem Instagram-Kanal können ihre Fans täglich die Themen verfolgen, die Elena wichtig sind. Dazu gehören mentale und körperliche Gesundheit – passend dazu teilt die Beauty nun ein Vorher-Nachher-Bild ihres Körpers. Auf der linken Seite sieht man sie vor einigen Jahren in einer strengen Pose. Vermutlich stammt es aus ihrer aktiven Modelzeit. Elena hat darauf einige Kilo weniger auf den Rippen als auf dem rechten Bild. Darauf posiert sie fröhlich, blickt lasziv in die Kamera und präsentiert stolz ihre Kurven.

"Kleine Erinnerung, dass sich Dinge verändern dürfen", schreibt die Unternehmerin zu dem Foto. Bereits im vergangenen Jahr teilte sie eine ähnliche Foto-Collage. Damals verriet sie, dass zwischen den beiden Fotos sechs Jahre und zehn Kilogramm Gewichtsunterschied lagen. Zu den Aufnahmen teilte sie einen Gedanken mit ihrer Instagram-Community: "Das wirklich Erschreckende, woran ich mich erinnere, ist: Ich fand mich damals (links) tatsächlich zu 'dick'". Es habe eine Zeit gegeben, in der sich beinahe alles in ihrem Leben um Essen und eine schlanke Figur gedreht habe. Heute sei sie darüber hinweg – ihr Fokus liege auf ganz anderen Dingen. "Ein Unternehmen aufzubauen, [...] Gewichte heben zu können. Stark zu sein für meine Langlebigkeit und Gesundheit", machte sie deutlich.

Der Tochter von Mathieu Carrière (74) scheint es wichtig zu sein, ihre Reichweite zu nutzen, um über das Thema Essstörung aufzuklären und ihre Follower dafür zu sensibilisieren. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund – das zeigte sich auch im Gespräch mit Bild, als sie gegen das Diät-Wundermittel Ozempic wetterte. "Es ist schlimm, dass wir als Gesellschaft wieder in eine Richtung gehen, wo die Pharmaindustrie uns aus Geldgründen nicht gesund halten will. Wir sollen lieber schön Ozempic kaufen und konsumieren", machte die Influencerin ihrem Ärger Luft.

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Influencerin

