"Liebe meines Lebens": Elena Carrière dankt ihrem Freund

Model und Influencerin Elena Carrière (28), die seit dem Sommer 2024 in einer Beziehung ist, widmet ihrem Freund, den sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, auf Instagram liebevolle Worte. In einem emotionalen Beitrag schwärmt sie: "Seit ich ihn kenne, habe ich mich oft gefragt: Wie habe ich es verdient, schon so früh die Liebe meines Lebens zu treffen und damit den tollsten Menschen überhaupt an meiner Seite zu haben?" Sie beschreibt ihre Dankbarkeit für das Gefühl von Sicherheit und ein Zuhause, das ihr Partner ihr gibt. Ihre Worte untermalt sie mit einer Reihe Pärchenfotos, auf denen beide kuscheln, lachen und sichtlich verliebt wirken. Das Gesicht ihres Liebsten zeigt sie auf den Aufnahmen jedoch nicht.

Elena teilt in ihrem Social-Media-Post auch persönliche Einblicke in ihre Haltung zur Liebe. Sie betont, dass der Partner ein Spiegel der eigenen Entwicklung sei und erklärt, welchen Weg sie selbst zurückgelegt hat, um zu erkennen, dass sie "niemanden mehr brauchte, um glücklich zu sein". Im Zusammenspiel von Selbstakzeptanz und Authentizität habe ihre Beziehung eine besondere Tiefe erreicht, wie sie offen klarstellt: "In das hat er sich verliebt und genau das ist unsere einzige 'Waffe' in der Liebe: Du sein." Ihre reflektierten Zeilen wurden von ihren Fans gefeiert.

Privates bleibt bei der Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (74), die durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt wurde, dennoch weitgehend unter Verschluss. Mit Themen wie bewusster Social-Media-Nutzung zeigt sie sich bedacht und schützt die Identität ihres Partners, der keine Person des öffentlichen Lebens ist. Elena schätzt diese Abgrenzung, da sie aus eigener Erfahrung weiß, wie fordernd der Umgang mit medialem Druck sein kann. Statt Klatsch und Tratsch stehen in ihrem Leben momentan vor allem das persönliche Glück und gegenseitige Unterstützung im Vordergrund.

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Model Elena Carrière mit ihrem Partner

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Model Elena Carrière mit ihrem Partner

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Model Elena Carrière mit ihrem Partner, Juli 2025