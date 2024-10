Ohne Austin: Mit wem posiert Kaia Gerber auf dem Red Carpet?

Seit mehr als zwei Jahren ist eigentlich Schauspieler Austin Butler (33) der Mann an Kaia Gerbers (23) Seite. Bei der Time100 Next Gala in New York erschien die Tochter von Cindy Crawford (58) aber in Begleitung von jemand anderem. Dieser Auftritt wirft Fragen auf: Wer ist der Mann, mit dem Kaia auf dem roten Teppich posiert? Just Shared gibt Entwarnung: Wie das Magazin erfahren haben will, handelt es sich dabei um Travis Jackson – einen langjährigen Freund des Models.

Wieso Austin seine Partnerin nicht zu der Gala begleitete, ist nicht bekannt. Seine Beziehung hält das Paar, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit raus. Ab und zu lassen die beiden sich dann aber doch mal miteinander ablichten – auch jüngste Bilder der zwei lassen vermuten, dass zwischen ihnen nach wie vor alles in bester Ordnung ist. Vergangenen August wurden der Dune-Star und die 23-Jährige nämlich noch während einer romantischen Date-Night in New York City gesichtet. Auf den Schnappschüssen sah man sie ein französisches Restaurant in East Village verlassen.

Doch warum geben die "Babylon"-Darstellerin und der 33-Jährige so wenige Details von ihrem Liebesleben preis? Im Gespräch mit WSJ Magazine verriet Kaia, weshalb ihre Beziehung ihr so heilig ist. "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind", gestand sie. "Das ist einfach etwas, das ich über mich selbst gelernt habe", betont sie ihre Entscheidung, ihr Liebesleben nicht nur von Social Media, sondern auch vom Rampenlicht fernzuhalten.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler, 2023

Getty Images Kaia Gerber beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

