Kaia Gerber und Austin Butler genießen Date in New York City

Kaia Gerber (22) und Austin Butler (33) gehen bereits seit mehr als zwei Jahren Seite an Seite durchs Leben. Seine Beziehung hält das Paar, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit raus. Aktuelle Schnappschüsse, die People vorliegen, zeigen die Turteltauben nun nach einem romantischen Dinner im Big Apple. Hand in Hand verlassen der Dune-Star und die "Bottoms"-Darstellerin in stylishen Outfits ein französisches Bistro im East Village.

Austin kleidete sich für das Date von Kopf bis Fuß in Schwarz. Zu seiner langen Hose, einem Shirt und einem offenen Hemd kombiniert er Boots sowie eine Basecap, die er tief ins Gesicht gezogen trägt. Farblich scheint sich Kaia ganz nach ihrem Partner gerichtet zu haben. Das Model entschied sich für ein hochgeschlossenes dunkles Kleid und kniehohe schwarze Lackstiefel. Mit einem beigen knöchellangen Trenchcoat, den sie mit einer Hand vor ihrer Brust zusammenhält, verpasst Kaia ihrem Look jedoch einen kleinen Farbtupfer.

Am vergangenen Wochenende feierte der "Elvis (41)"-Darsteller seinen 33. Geburtstag in New York City. Anstatt eine große Feier zu veranstalten, schien Austin lieber die Zweisamkeit mit seiner Freundin zu genießen. Wie Daily Mail berichtete, flanierte das Paar Händchen haltend durch die Straßen Manhattans. Möglicherweise wollten die beiden Austins Ehrentag für etwas Zeit zu zweit nutzen, da es für den Schauspieler bald wieder ans Set eines neuen Films geht. Er wird in dem Thriller "Caught Stealing" in die Rolle eines ehemaligen Baseballspielers schlüpfen.

Kaia Gerber und Austin Butler

Kaia Gerber und Austin Butler bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

