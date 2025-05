Dating-Gerüchte: Kaia Gerber zeigt sich mit Lewis Pullman

Kaia Gerber (23) und Lewis Pullman (32) haben am Samstag in Los Angeles für neue Spekulationen um ihre Beziehung gesorgt. Das Model und der Schauspieler verbrachten gemeinsam mit Lewis’ Mutter Tamara Hurwitz einen entspannten Tag, an dem sie sichtlich vertraut miteinander wirkten, wie neue Aufnahmen beweisen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Besonders auffällig: Kaia schien sich bereits bestens mit der Familie ihres neuen Freundes zu verstehen und teilte laut Augenzeugen sogar eine innige Umarmung mit Tamara – und das nur wenige Tage vor dem Muttertag. Nachdem die drei eine Zeit lang gemeinsam geplaudert hatten, erledigten Kaia und Lewis noch ein paar Einkäufe zusammen und wurden dabei erneut Seite an Seite gesichtet.

Bereits zu Lewis' Geburtstag vor vier Monaten war Kaia an seiner Seite aufgetaucht, was damals schon die Gerüchteküche angeheizt hatte. Obwohl beide die Beziehung bislang nicht offiziell bestätigen und sich in der Öffentlichkeit eher zurückhalten, tauchen sie immer häufiger gemeinsam auf. Insider verrieten gegenüber OK!, dass die zwei Stars sich seit mehreren Monaten treffen und in ihrem Freundeskreis schon lange untereinander bekannt sind. Kaia wolle ihr neues Glück nach der Trennung von Austin Butler (33) zunächst aus dem Rampenlicht halten und setze mit Lewis auf eine ruhige, private Kennenlernphase – so waren sie in den letzten Monaten öfter in kleineren Lokalen unterwegs, meist inkognito.

Nach dem Liebes-Aus von Kaia und Austin Anfang des Jahres wurde viel über die Hintergründe spekuliert. Laut OK! ließen Insider damals durchblicken, dass nicht etwa der Altersunterschied der Grund für die Trennung war. Vielmehr schien es an unterschiedlichen Lebenswelten und an der enormen Karrierebelastung von Austin zu liegen. "Austin kommt aus einer anderen Welt als Kaia und das konnte jeder sehen", zitierte das Magazin einen Informanten. Auch im Freundeskreis war man sich wohl einig, dass die 23-Jährige und der "Elvis"-Darsteller zwar "umwerfend zusammen aussahen", aber einfach nicht zusammenpassten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Pullman, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler, April 2023

Anzeige Anzeige