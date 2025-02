Nach Trennung von Austin: Kaia Gerber hat wohl neuen Freund

Kaia Gerber (23) hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Nach ihrer Trennung von Austin Butler (33), mit dem sie drei Jahre lang liiert war, soll das Model nun in Lewis Pullman (32) einen neuen Partner gefunden haben. Wie ein Insider gegenüber Ok! Magazin verriet, kennen sich die beiden bereits seit Jahren aus dem Malibu-Kreis, zu dem sie beide gehören. Lewis sei ein "seriöser und fleißiger" Typ, betonte die Quelle und ergänzte: "Er ist ein guter Kerl mit einem Promi-Hintergrund, was auch bei Kaias Eltern gut ankommt." Das Model, so heißt es weiter, sei "aufgeregt" über diese neue Romanze und wolle nach der schwierigen Phase der Trennung wieder ihr Leben genießen.

Das Ende der Beziehung zu Austin kam für viele überraschend, doch es gab offenbar keinen großen Streit. Insidern zufolge habe sich die Beziehung einfach "ausgelaufen", da Austins Fokus stärker auf seiner Karriere lag als auf der Partnerschaft. Der Schauspieler selbst gilt als Workaholic, was Freunde des Paares immer wieder betonten. Trotzdem soll es eine respektvolle Trennung gewesen sein. Dass Kaia in Lewis jemand Neues gefunden hat, wird laut Bekannten aus ihrem Umfeld als Schritt nach vorne gesehen. "Sie hat eine Tiefe und Intelligenz, die viele Leute unterschätzen", so ein Vertrauter, und es sei kein Wunder, dass Männer Schlange stehen, um ihr Herz zu erobern.

Lewis Pullman ist kein Unbekannter in der Hollywood-Welt. Als Sohn von Bill Pullman (71), dem Star aus Filmen wie "Independence Day", wächst er in einer prominenten Familie auf, hat sich aber trotz der berühmten Abstammung über eigene Leistungen einen Namen gemacht. Kaia wiederum stammt aus der berühmten Model-Dynastie ihrer Mutter, hat aber ebenfalls bewiesen, dass sie mehr als nur ein bekanntes Gesicht ist. Sie liebt es, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und wird für ihre intelligente und bodenständige Art geschätzt – ein Attribut, das offenbar nicht nur ihre Fans, sondern auch Lewis zu ihr hinzieht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lewis Pullman und Kaia Gerber

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der Lacma Art+Film Gala 2024

Anzeige Anzeige