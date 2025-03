Kaia Gerber glänzt nach Solo-Dinner in L.A. im Oversize-Hemd

Das amerikanische Model Kaia Gerber genoss kürzlich in West Hollywood ein "Dinner for One" im japanischen Restaurant Jinpachi. Die 22-Jährige erschien in einem lässig-eleganten Look, wie Bilder der Daily Mail zeigen: Sie trug ein blaues Oversize-Hemd, kombiniert mit einer schwarzen, weit geschnittenen Hose und klassischen Ballerinas. Ein grüner Schal und eine Lederhandtasche rundeten das Outfit ab, während ihre offenen Haare und ein kräftiges Make-up ihren Auftritt vervollständigten.

Kaias überzeugender Solo-Auftritt kommt wenige Wochen nach ihrem Erfolg auf der Bühne: In dem Stück "Evanston Salt Costs Climbing" im Matrix Theatre in Los Angeles übernahm sie eine Nebenrolle, mit der sie die Kritiker beeindruckte. Medien wie die Los Angeles Times und Broadway World schrieben begeistert von ihrem Talent und ihrer "authentischen Tiefe". Bei ihrer Performance erhielt Kaia besondere Unterstützung: Die Eltern ihres Freundes Lewis Pullman (32), selbst Schauspieler und Sohn von Bill Pullman (71), waren bei einer der Aufführungen anwesend.

Nach ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Austin Butler (33), die im vergangenen Oktober endete, ist Kaia seit Ende 2024 mit Lewis liiert. Beide sollen sich durch ihren gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt haben. Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly: "Kaia und Lewis genießen eine entspannte Beziehung, die sich für sie beide unkompliziert anfühlt." Zuvor hatte Kaia unter anderem mit Schauspieler Jacob Elordi (27) und Comedian Pete Davidson (31) Beziehungen geführt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lewis Pullman und Kaia Gerber

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler

