Laura Maria Rypa löscht nahezu alle Pärchenbilder mit Pietro

Bestätigt das die Liebeskrise oder ist es einfach nur ein Zufall? Alle Augen sind wohl momentan auf die Beziehung von Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) gerichtet. Vor wenigen Tagen sorgte ein Polizeigroßaufgebot vor der Villa der Influencerin und des DSDS-Jurors für Aufsehen. Es steht die Vermutung im Raum, Pietro sei gegenüber seiner Partnerin handgreiflich geworden. Eigentlich lebten die beiden ihre Beziehung im Netz offen aus – bis jetzt! Laura hat so gut wie alle gemeinsamen Bilder von sich und dem Sänger von Social Media entfernt. Könnte diese Tatsache nun etwa für ein Beziehungsende der beiden sprechen?

In der Nacht zum 7. Oktober musste die Polizei zur gemeinsamen Villa von Laura und Pietro ausrücken. Bisher haben sich die zweifache Mutter und der Musiker nur sporadisch zu den jüngsten Ereignissen geäußert. Nach dem heftigen Streit sei die 28-Jährige mit Blutergüssen am Hals in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weshalb aktuell der Verdacht der häuslichen Gewalt im Raum steht. Pietros Anwalt wies diese Anschuldigungen allerdings sofort zurück und ließ über Bild verlauten: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren." Dennoch räumte er ein, dass es während der Auseinandersetzung zu "gegenseitigen Berührungen" kam.

Im Jahr 2020 lernten sich Laura und Pietro kennen. Der Musiker soll seine Partnerin gefragt haben, ob sie bei einem seiner Musikvideos mitspielen möchte. Laura habe dieses Angebot jedoch abgelehnt, wie die beiden in ihrem Podcast "Laura und Pietro – on off" berichteten. Bei dem Spiel "Wahrheit oder Pflicht" funkte es dann aber doch zwischen ihnen. Dennoch kriselte es in der Vergangenheit bereits mehrfach zwischen den Eltern zweier gemeinsamer Kinder. Vor rund zwei Jahren erblickte dann der erste gemeinsame Sohn Leano Romeo das Licht der Welt. Das Liebesglück perfekt machte dann Baby Nummer zwei Amelio Elija – eigentlich.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

