Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

In der Nacht zum 7. Oktober kam es in der Villa von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) zu einem Polizeieinsatz. Wie Bild von der zuständigen Polizei erfuhr, stehe der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum. Deshalb dürfe sich der DSDS-Juror in den nächsten Tagen seiner Verlobten nicht nähern. Auch seine Villa darf er offenbar vorerst nicht betreten. Sein Anwalt Simon Bergmann betont jedoch gegenüber der Boulevardzeitung: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren."

Wie eine Instagram-Story zeigt, war Laura am Montag gemeinsam mit ihrem Sohn im Krankenhaus. Laut Berichten der Zeitung soll die zuständige Uniklinik Anzeige wegen Körperverletzung erstattet haben. Zuvor habe Laura von Zuhause aus die Polizei alarmiert. "Dies geschah aufgrund einer hohen emotionalen Erregung von Frau Rypa im Nachgang zu der verbalen Auseinandersetzung", erklärt der Anwalt.

Es bleibt unklar, was genau vorgefallen ist. "Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten", betont der Jurist und fügt hinzu: "Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre zwei Söhne im August 2024

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Juni 2023

