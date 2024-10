So süß turteln Kieran Culkin und Jazz Charton auf Red Carpet

Sie verstecken ihre Liebe nicht! Kieran Culkin und seine Ehefrau Jazz Charton zeigten sich am Sonntag bei der Premiere des neuen Films "A Real Pain" des Schauspielers äußerst verliebt. In der Royal Festival Hall in London küsste Jazz ihren Mann zärtlich auf die Wange und hinterließ dabei einen auffälligen Lippenstiftabdruck. Das Paar strahlte sich vor Glück immer wieder an, als es gemeinsam auf dem roten Teppich posierte.

Kieran zeigte sich auf dem roten Teppich in einem Zweiteiler aus anthrazitfarbenem Jackett und einer Hose in der gleichen Farbe. Darunter trug der "Succession"-Star ein schwarzes Hemd. Für die farbliche Komponente sorgte an dem Abend ganz klar seine Frau: Jazz zeigte sich in einem edlen, bodenlangen Kleid. Die knallrote Robe stach beim Anblick des Paares wohl direkt in die Augen der Betrachter. Ihre dunklen Haare band Kierans Frau nach oben zu einem Dutt. Ihre Lippen schminkte sie in einem auffälligen Rotton.

Kieran und Jazz lernten sich vor rund zwölf Jahren kennen und lieben. Ihr Liebesglück krönte das gemeinsame Kind vor rund fünf Jahren. 2021 folgte dann Nachwuchs Nummer zwei. Um weiteren Nachwuchs bat der Schauspieler seine Frau bei einer Dankesrede Anfang des Jahres. Ein Insider bestätigte wenig später gegenüber OK!: "Sie sind sehr glücklich und werden bald mit dem Versuch beginnen. Kieran liebt die Vaterschaft. Auszeichnungen sind auch schön, aber Kinder sind das Beste."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Culkin und Jazz Charton bei der Premiere von "A Real Pain" im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Culkin, Schauspieler, mit seiner Frau Jazz

Anzeige Anzeige