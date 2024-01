Nach Emmy-Rede: Kieran Culkin und Jazz planen drittes Kind

Sie lassen den Worten Taten folgen! Kieran Culkin könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Der Schauspieler und seine Frau Jazz Carlton hatten 2019 ihren ersten gemeinsamen Spross auf der Welt begrüßen dürfen. Zwei Jahre später folgte ihr zweites Kind. Und auch beruflich läuft es bei dem "Succession"-Star derzeit super: Er durfte sich in diesem Jahr bereits über einen Golden Globe und einen Emmy freuen. In seiner Dankesrede bat er seine Frau um weiteren Nachwuchs. Nun machen sich Kieran und Jazz wohl an die Kinderplanung!

"Kieran bereut es irgendwie, das laut gesagt zu haben. Es ist ihm einfach rausgerutscht. Aber es hat Jazz’ Aufmerksamkeit erregt", erklärt ein Insider gegenüber OK!. Demnach haben die beiden vor, sich an ihre Abmachung zu halten. "Sie sind sehr glücklich und werden bald mit dem Versuch beginnen. Kieran liebt die Vaterschaft. Auszeichnungen sind auch schön, aber Kinder sind das Beste."

Der Bruder von Macaulay Culkin (43) soll sich bereits seit einiger Zeit weiteren Nachwuchs wünschen. Nachdem seine Frau ihm versprochen hatte, über ein weiteres Kind nachzudenken, wenn er einen Emmy gewinnt, sagte er in seiner Rede: "Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt und mir zwei tolle Kinder geschenkt hast – Kinsey Sioux und Wilder Wolf. Ich liebe euch so sehr. Und Jazz, ich will mehr. [...] Du hast gesagt, vielleicht – wenn ich gewinne!"

Instagram / jazzcharton Jazz Charton und ihr Sohn im August 2021

Getty Images Kieran Culkin, Schauspieler

Instagram / jazzcharton Kieran Culkin und Jazz Charton mit ihrer Tochter

