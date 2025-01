Kieran Culkin wurde mit sechs Jahren von Regisseur beleidigt

Kieran Culkin, der für seine Rolle in der Erfolgsserie "Succession" gefeiert wird, hat kürzlich über ein verstörendes Erlebnis bei seinem allerersten Schauspieljob gesprochen. In der Podcastshow "Smartless" erzählte er, dass er mit gerade einmal sechs Jahren in einem Werbespot mitspielte – für ein Projekt, das sich um das Thema Lernbehinderungen drehte. Dabei sollte er mit Kreide in der Hand ratlos vor einer Tafel stehen. Währenddessen sollten andere Kinder ihn mit Begriffen wie "dumm" und "idiotisch" beschimpfen, weil er die einfache Aufgabe nicht lösen konnte. Doch laut Kieran war es letztlich der Regisseur selbst, der ihn während der Dreharbeiten mit diesen Worten beleidigte, offenbar um ihm eine emotionale Reaktion zu entlocken.

Kieran erinnert sich, dass er das Verhalten des Regisseurs schon damals unangebracht fand: "Ich dachte nur: Ich bin sechs. Ich verstehe es. Ich soll traurig schauen. Was stimmt mit Ihnen nicht?" Die Erzählung sorgte für Erstaunen und Fassungslosigkeit bei den Podcast-Moderatoren Jason Bateman (55), Sean Hayes und Will Arnett (54), die die Erfahrung als "traumatisch" bezeichneten. Bereits früh war Kieran mit der Schauspielerei vertraut, da auch sein älterer Bruder Macaulay Culkin (44) als Kinderstar Berühmtheit erlangte.

In der Weihnachtskomödie Kevin – Allein zu Haus standen die Brüder 1990 sogar gemeinsam vor der Kamera. Im Podcast gestand Kieran auch, dass er während der Dreharbeiten gar nicht wusste, worum es in dem Weihnachtsklassiker geht. Er erzählte, wie es damals am Set ablief. Bei der Premiere dann sei er "vor Lachen gestorben". Er selbst beschreibt sich generell als wenig ambitioniert, genießt jedoch Meilensteine wie die Gelegenheit, 2021 "Saturday Night Live" zu moderieren – für ihn ein Kindheitstraum.

Getty Images Kieran und Macaulay Culkin, Schauspieler

Macaulay und Kieran Culkin in NYC, 1992

