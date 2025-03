Kieran Culkins Frau verspricht ihm Babys nach Oscar-Gewinn

Kieran Culkin ist seit wenigen Stunden stolzer Oscar-Preisträger. Der Schauspieler wurde für seine Darstellung im Film "A Real Pain" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet – und damit dürfte er sich eigentlich gleich über eine weitere Sache freuen: Wie der Bruder von Macaulay Culkin (44) in seiner Dankesrede auf der Bühne verriet, versprach ihm seine Frau Jazz Charton ein weiteres Baby, sollte er den Preis gewinnen! "Vor etwa einem Jahr stand ich auf einer Bühne wie dieser und sagte ganz dumm und öffentlich, dass ich ein drittes Kind von ihr möchte, weil sie sagte, wenn ich den Preis gewinne, würde sie mir das Kind schenken", erklärte Kieran die Situation.

Allerdings ist sich der gebürtige New Yorker sicher, dass seine Partnerin dies nur sagte, weil sie wohl nicht daran glaubte, dass er wirklich einen Oscar gewinnen würde. Dennoch habe Jazz ihrem Mann gegenüber wohl zugegeben, dass sie ihm das tatsächlich versprochen hatte: "Sie sagte: 'Oh Gott, das habe ich wirklich gesagt. Ich schätze, ich schulde dir ein drittes Kind'", erinnerte sich Kieran an das Gespräch mit seiner Frau und ergänzte: "Und ich drehte mich zu ihr um und sagte: 'Wirklich, ich will vier [Kinder]!'" Anschließend machte er Jazz auf der Oscar-Bühne eine Liebeserklärung und fragte sie, ob sie nun gemeinsam an diesen weiteren Kindern arbeiten wollen. Die glückliche Zweifachmama lachte über die Worte ihres Partners und stimmte laut Daily Mail wohl zu, ihr Versprechen einzulösen.

Ob die 36-Jährige dem "Succession"-Darsteller womöglich tatsächlich bald weiteren Nachwuchs schenken wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin fokussieren sie sich wohl auf das Leben mit zwei Kids: Einer Tochter, die im September 2019 das Licht der Welt erblickte, und einem jüngeren Sohn, der im August 2021 geboren wurde. Auf Social Media bekommen ihre Fans hin und wieder Einblick in das Leben der vierköpfigen Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Culkin bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jazzcharton Kieran Culkin mit seiner Tochter und seinem Sohn

Anzeige Anzeige