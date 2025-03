Kieran Culkin gewinnt den Oscar als bester Nebendarsteller

Der nächste Oscar wurde vergeben! Soeben hieß es in der Kategorie "Bester Nebendarsteller": And the Oscar goes to: Kieran Culkin für "A Real Pain! Über seinen Goldjungen freute sich der Hollywoodstar so sehr, dass ihm fast die Worte fehlten: "Oh mein Gott, das ist verrückt. [...] Ich habe keine Ahnung, wie ich hier herkam, ich habe meine Leben lang geschauspielert." Dies ist Kierans erster Oscar und dieser wurde ihm vom Robert Downey Junior (59) strahlend übergeben.

Neben ihm waren auch diese Hochkaräter für einen Award nominiert: Yura Borisov für "Anora", Edward Norton (55) für "A Complete Unknown", Guy Pearce (57) für "The Brutalist" und Jeremy Strong (46) für "The Apprentice". Am Ende konnte sich Kieran gegen sie durchsetzen – und die anderen Nominierten freuten sich augenscheinlich sehr für ihn.

Im vergangenen Jahr gewann niemand Geringeres als Robert Downey Junior den Oscars als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Oppenheimer". Der Marvel-Star stand in der Vergangenheit bereits einige Male auf der Liste der Oscar-Nominierungen, schaffte es 2024 aber erstmals den Preis auch mit nach Hause zu nehmen. "Danke! Ich danke meiner schwierigen Kindheit und der Academy – in dieser Reihenfolge. Und ich möchte meiner Ehefrau danken: Du hast mich zurück ins Leben gebracht", freute Robert sich über seinen Gewinn.

Getty Images Edward Norton bei den Oscars 2025

Getty Images Robert Downey Jr. gewinnt einen Oscar, März 2024

