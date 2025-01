Wegen Kieran Culkin stand Mark Ruffalo high auf Theaterbühne

Kieran Culkin hat kürzlich in einem Interview mit The Guardian eine Anekdote aus seiner Jugend ausgeplaudert. Während einer Theateraufführung des Stücks "The Moment When" in den späten 1990ern spielte er seinem damaligen Kollegen Mark Ruffalo (57) einen Streich: In einer Szene rauchten die Schauspieler einen gefälschten Joint. Doch der damals 17-jährige Kieran tauschte diesen heimlich gegen einen echten Joint mit Marihuana aus. Mark und weitere Darsteller hielten die Requisite natürlich weiterhin für harmlos und konsumierten unwissentlich Cannabis – und das nicht nur vor irgendeinem Publikum, sondern vor Pressevertretern. Kieran erklärte, dass der Tausch anfangs niemandem aufgefallen war – bis der charakteristische Geruch der Droge aufstieg.

Während Mark und der Rest des Ensembles munter weiter rauchten, beobachtete der junge Kieran die Szene schmunzelnd vom Bühnenrand aus. In der Pause gestand Kieran dann aber seinen Streich und entschuldigte sich mit den Worten: "Ich dachte, es wäre ein guter Streich. Ich bin dumm. Es tut mir so leid." Überraschenderweise nahm der mittlerweile bekannte Marvel-Darsteller die Situation gelassen und soll lachend gesagt haben: "Ich habe seit zehn Jahren kein Gras geraucht. Die zweite Hälfte wird richtig spaßig." Auch andere Mitglieder des Casts, darunter Theaterlegende Phyllis Newman, nahmen es mit Humor und bedankten sich sogar bei dem "Succession"-Star. Doch natürlich fanden nicht alle die Aktion lustig: Die Bühnenmanagerin war wenig begeistert und wies den 17-Jährigen scharf zurecht: "Ruiniere dir dein Leben in deiner eigenen Zeit!" Zwischenfälle gab es trotz der Aktion aber zum Glück keine.

Kieran hat nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren kein Marihuana mehr konsumiert. Bekannt wurde er durch seine Rolle im Film Kevin – Allein zu Haus und glänzte zuletzt in der Serie "Succession". Kürzlich erzählte der 42-Jährige von einem eher unschönen Vorfall bei seinem ersten Schauspieljob mit sechs Jahren, bei dem er von einem Regisseur mehrfach beleidigt worden war. Mark dagegen verbrachte nach dem gemeinsamen Stück mit Kieran noch viele Jahre auf der Theaterbühne, bevor er in Hollywood große Karriere machte – unter anderem als Hulk im Marvel Cinematic Universe. Auch heute scheinen sich Kieran und Mark bestens zu verstehen – trotz des jugendlichen Streichs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Culkin, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Mark Ruffalo im Februar 2024

Anzeige Anzeige