TikTokerin Rachel Yaffe (27) an seltener Krebsart gestorben

Im Alter von 20 Jahren wurde bei der TikTokerin Rachel Yaffe ein seltenes Leberkarzinom diagnostiziert. Ihre Erfahrungen mit der Krankheit, ihre Behandlungen und ihre täglichen Leiden teilte die Influencerin seither im Netz mit ihren 55.000 Followern. Nun muss ihre Community von ihr Abschied nehmen. Im Alter von 27 Jahren verstarb Rachel am 11. Oktober an den Folgen ihrer Krankheit. Sie sei friedlich eingeschlafen, wie die Familie der Content-Creatorin in einem Nachruf bestätigte.

Im vergangenen Monat teilte Rachel ihren letzten Beitrag auf Social Media. In einem TikTok-Video gab sie ihren Fans ein "Lebens-Update" und sprach offen über ihren Heilungsweg von ihrem Krebs im Stadium vier. "Ich habe so viel von meiner Stärke verloren", gestand sie und erwähnte, dass sie gelegentlich unter Appetitlosigkeit litt. Denn sie musste sich an eine strenge krebsheilende Diät halten, was für sie nicht immer leicht war. "Es war sowohl körperlich als auch mental ein wenig schwierig, aber ich konzentriere mich wirklich darauf, die kleinen Dinge zu genießen, die mir Freude bereiten, und lege großen Wert auf mein mentales Wohlbefinden", berichtete sie ihren Fans.

Vor ihrer Diagnose war Rachel eine begeisterte Lacrosse-Spielerin auf Universitätsniveau. "Das Sportfeld war mein glücklicher Ort", schrieb sie in einem Video der Plattform vom Dezember 2023. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen verlor sie nie ihren Lebensmut. In einem Instagram-Clip vom Juni erzählte sie, dass sie zeitweise ihre "Fähigkeit zu gehen" verloren hatte, doch sie erholte sich und war in dem Video tanzend mit einer Freundin zu sehen. "Ich habe so viele Träume für meine Zukunft und bin leidenschaftlich daran interessiert, meine Lebensreise mit anderen zu teilen, damit sie die schweren Zeiten überspringen und direkt zu den freudigen, gesunden Momenten gelangen können", teilte Rachel ihren Followern mit.

Instagram / rachelkyaffe Rachel Yaffe, April 2023

Instagram / rachelkyaffe Rachel Yaffe, Mai 2023

