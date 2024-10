Annie Kilner wird erstmals nach Scheidungsnews gesichtet

Annie Kilner beendete kürzlich das Liebesdrama mit ihrem Ehemann Kyle Walker (34) – und servierte ihm die Scheidungspapiere. Nachdem diese Nachrichte die Runde gemachte hatte, wurde die Ex-Spielerfrau nun erstmals wieder öffentlich gesehen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie die Beauty in dem kleinen Dorf Alderley Edge aus einem schicken Auto steigt. Ihr Gesichtsausdruck ist dabei mehr als bedrückt. Bei ihrer Garderobe setzt die Influencerin momentan offenbar auf Komfort. Sie trägt eine schwarze Leggings und ein cremefarbenes Top – auf ihren Ehering verzichtet das Model.

Annie und Kyle waren seit ihrer Jugend ein Paar und heirateten im November 2021. Doch ihre Ehe stand unter keinem guten Stern: Der Verteidiger von Manchester City hatte bereits 2019 eine Liebschaft mit Lauryn Goodman, aus der ihr gemeinsamer Sohn Kairo entstand. Im Dezember des vergangenen Jahres informierte Lauryn dann die Frau des Fußballers darüber, dass sie ein weiteres gemeinsames Kind hätten, von dem Annie bis dahin nichts wusste. Laut The Sun soll die Podcasterin kurz und knapp geschrieben haben: "Hey, ich bin's, Lauryn. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass Kyle der Vater meiner Tochter ist."

Auf Lauryns Enthüllung folgte eine kurze Beziehungspause. Allerdings raufte sich das On-off-Pärchen während der Europameisterschaft wieder zusammen und das Model feuerte seinen Liebsten während der Spiele im Stadion an. "Trotz allem, was passiert ist, liebt sie es, Kyle beim Spielen zuzusehen und die Gesichter ihrer Kinder zu sehen, wenn sie ihn auf dem Spielfeld erspähen", erklärte ein Insider gegenüber The Mirror.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

