Annie Kilner wünscht sich nach Kyles Affäre ein ruhiges Fest

Annie Kilner hofft auf ein friedliches Weihnachtsfest mit Kyle Walker (34), nachdem das vergangene Jahr von einem schwerwiegenden Skandal überschattet wurde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2023 erhielt sie eine schockierende Nachricht von Lauryn Goodman, die enthüllte, dass Kyle der Vater von Lauryns zweitem Kind ist. Zu diesem Zeitpunkt war Annie bereits im fünften Monat mit ihrem vierten gemeinsamen Kind schwanger. Der Fußballstar von Manchester City hatte die Affäre und Vaterschaft vor Annie verschwiegen, was zu ihrem Entschluss führte, im Oktober die Scheidung einzureichen. Dennoch werden die beiden die Feiertage in diesem Jahr zusammen mit ihren Kindern verbringen, auch wenn die Wunden noch tief sitzen.

Die Ereignisse bieten weiterhin Stoff für Drama, insbesondere durch Lauryns öffentliche Auftritte. Erst kürzlich sorgte sie für Aufsehen, als sie Berichten zufolge in einer Londoner Bar mit englischen Fußballstars feiern wollte, darunter Jordan Pickford (30), der sie schließlich vom Sicherheitspersonal entfernen ließ. Jordan, dessen Frau Megan mit Annie befreundet ist, soll nicht bemerkt haben, dass Lauryn einige der für die Feier bestellten Getränke konsumierte. Die Spannungen zwischen den beiden Frauen spitzen sich durch solche Vorfälle immer wieder zu. Besonders ärgerlich für Annie war es bereits im vergangenen Jahr, als Lauryn ihr neben der Enthüllungsnachricht ein Bild von Kyle, ihrem Sohn Kairo und der neugeborenen Tochter aus dieser Affäre schickte.

Privat bleibt Annie trotz der Turbulenzen fest entschlossen, sich auf ihre Kinder zu konzentrieren und einen harmonischen Alltag zu schaffen. Seit Jahren ist sie die starke Partnerin an Kyles Seite, auch wenn ihre Beziehung immer wieder durch Untreue-Skandale auf die Probe gestellt wurde. Lauryn hingegen, eine bekannte Social-Media-Persönlichkeit, hat wiederholt betont, dass sie nur die Wahrheit ans Licht bringen wollte. Für Annie bleibt Lauryn jedoch eine ständige Erinnerung an das, was sie als großen Verrat empfindet. Weihnachten stellt in diesem Jahr nicht nur eine Zeit der Familie dar, sondern auch einen Versuch, Frieden und Stabilität zurückzugewinnen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / annievkilner, Getty Images Collage: Annie Kilner und Lauryn Goodman

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024