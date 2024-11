Lauryn Goodman bekommt trotz Kyle-Annie-Scheidung Unterhalt

Das Drama um Kyle Walker (34) nimmt kein Ende. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Fußballer von seiner Frau Annie Kilner die Scheidung serviert bekommen hat. Der Grund dafür: Der Brite hat sie mehrfach betrogen – und mit seiner Affäre Lauryn Goodman auch noch zwei Kinder gezeugt. Lauryns Fans munkeln nun, ob die Scheidung ein Manöver von Annie ist, um Lauryn den Unterhalt zu vermasseln. Die Spielerfrau will Kyle wohl sein millionenschweres Vermögen streitig machen, mit dem dieser gerade für Lauryn und die gemeinsamen Kinder aufkommt. Doch die Lauryn argumentiert in ihrer Instagram-Story:"Es hat keinerlei Auswirkungen auf den Unterhalt meiner Kinder. Das ist etwas völlig anderes und hat keine Bedeutung."

Wie Daily Mail berichtet, hat das Gericht erst im Juli dieses Jahres bewilligt, dass Lauryn eine monatliche Zahlung von knapp 15.000 Euro zustehe. Außerdem soll Kyle ihr alle drei Jahre eine Summe von fast 61.000 Euro zukommen lassen, die sie für ein neues Auto benutzen soll. Ihre weiteren Forderungen – ein persönlicher Gärtner, Unterhalt für einen Hydropool und eine Klimaanlage, die rund 33.000 Euro kostete – lehnte das Gericht ab. Der zuständige Richter nannte ihre Ansprüche damals "oft schwierig, unvernünftig und fordernd".

Kyle hat sich in der Vergangenheit nicht darum bemüht, Lauryn langfristig näherzukommen. Tatsächlich soll er noch starke Gefühle für Annie haben – was Lauryn allerdings nicht abschreckt. Wie Freunde gegenüber dem Onlineportal ausplaudern, ist die Podcasterin "buchstäblich besessen" von dem Sportler und hat die Kundmachung der Scheidung wie eine Einladung aufgefasst. "Sie hat immer gehofft, dass sie am Ende zusammenkommen. Sie ist jetzt einen Schritt näher dran", sind sich die Bekannten der Influencerin sicher.

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

