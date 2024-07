Trotz Seitensprung: Annie gibt Kyle Walker noch eine Chance!

Am Sonntag musste Kyle Walker (34) eine bittere Niederlage verkraften: Die englische Nationalmannschaft verlor im Finale gegen Spanien. In Sachen Liebe scheint es für den Fußballstar jetzt aber immerhin besser zu laufen. Wie The Mirror berichtet, gibt ihm seine On-off-Frau Annie Kilner trotz langjähriger Zweigleisigkeit noch eine Chance. Im Januar hatte sich das Ehepaar eigentlich getrennt. Die Europameisterschaft, die Annie von der Tribüne aus verfolgte, habe sie nun jedoch wieder zusammengeschweißt. "Trotz allem, was passiert ist, liebt sie es, Kyle beim Spielen zuzusehen und die Gesichter ihrer Kinder zu sehen, wenn sie ihn auf dem Spielfeld sehen", begründet ein Informant das überraschende Liebes-Comeback.

Seit 14 Jahren gehen Annie und Kyle schon zusammen durchs Leben und sind stolze Eltern von vier Kindern. Während ihrer gemeinsamen Zeit bekam der Manchester-City-Spieler jedoch noch zwei weitere Kinder – mit seiner Affäre Lauryn Goodman. Über die Fehltritte des Sportlers will das Model jetzt hinwegsehen. "Sie sieht ihren Ehemann als tollen Vater und erinnert sich daran, wie großartig die Dinge sein können", gibt der Insider gegenüber dem Magazin an. Trotzdem scheint die 32-Jährige noch vorsichtig zu sein: "Sie hat ihm neue, nicht verhandelbare Regeln auferlegt. Sollte Kyle jemals wieder fremdgehen, würde sie ihm niemals verzeihen."

Offenbar konnten Kyle und Annie ihre Probleme während der Europameisterschaft in Deutschland aus der Welt schaffen. Dafür legte sich der Sportler ganz schön ins Zeug. Während eines Spiels machte der Abwehrspieler seiner Frau und den vier Kindern eine süße Liebeserklärung: Mit seinen Fingern formte der 34-Jährige ein "R"-Symbol. Laut Angaben von The Mirror sei diese Geste den gemeinsamen Sprösslingen gewidmet. Denn alle ihre Namen beginnen mit dem Buchstaben R.

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner bei der Europameisterschaft in Gelsenkirchen

Getty Images Kyle Walker, Fußballspieler

