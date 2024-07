Lauryn Goodman enthüllte Kyles Affäre mit Text an seine Frau

Lauryn Goodman wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Mutter. Wer der Vater ihrer Tochter ist, hielt die Influencerin damals geheim. Kurz nach Weihnachten änderte sie dies jedoch – und zwar auf eine eher schonungslose Art. Laut The Sun habe die Zweifachmama der Ehefrau ihres Kindsvaters Kyle Walker (34) wohl eine SMS mit folgenden Worten geschrieben: "Hey, ich bin's, Lauryn. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass Kyle der Vater meiner Tochter ist."

Zu besagtem Zeitpunkt war Annie Kilner bereits in Erwartung ihres vierten gemeinsamen Kindes mit dem 34-Jährigen. Wegen des erneuten Seitensprungs ihres Partners habe sie ihn zunächst aus dem gemeinsamen Zuhause geschmissen. Einige Zeit später gab sie dem Familienvater aber eine weitere Chance – auch zum Wohl ihres vierten Babys. Dass Kyle trotz der Ehe mit Annie ein Kind mit Lauryn zeugte, ist nicht das erste Mal. Aus einer früheren Affäre mit der Medienpersönlichkeit entstand auch ein gemeinsamer Sohn namens Kairo.

Wie sehr der Fußballspieler den Betrug an Annie bereut, machte er Anfang des Jahres gegenüber dem Boulevardblatt deutlich. "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss", hieß es in einem Statement des Briten.

Instagram / lauryngoodman91 Lauryn Goodman und Kyle Walkers Sohn und Tochter im Juli 2024

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

