Deshalb hatte Hannah Waddingham jahrelang keine Dates

Die Schauspielerin Hannah Waddingham (50) sorgte letzte Woche für Aufregung, als sie neben Sir Tom Jones (84) als Gastjurorin bei "The Voice" auftrat. Während ihres Auftritts gestand sie, was sie sich von einem Mann wünscht, und gab zu, dass ihr Liebesleben derzeit ziemlich trocken ist. Die 50-Jährige erklärt, dass sie seit Jahren kein Date mehr hatte und sich kaum noch daran erinnern kann, wie es ist, jemanden kennenzulernen. Hannah, bekannt aus der Serie "Ted Lasso", betont auch, dass sie hohe Ansprüche hat und nicht bereit ist, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Trotz ihrer Liebesflaute weiß Hannah genau, was sie von einem potenziellen Partner erwartet. Sie wünscht sich einen Mann, der sie liebevoll in den Arm nimmt und sie auch ohne Make-up liebt. Besonders hob sie hervor, was ihr am wichtigsten ist: "Das Wichtigste bei Jungs? Positivität – Positivität und Charisma, und ich bin dein Mädchen!" Weiter fügte sie hinzu: "Ich bin 50 und denke mir: 'Wenn du nicht vorankommen willst, dann verschwinde einfach! Hau ab, bis jemand wirklich Großartiges kommt.'"

Hannah war über ein Jahrzehnt mit dem italienischen Geschäftsmann Gianluca Cugnetto zusammen, mit dem sie eine achtjährige Tochter namens Kitty hat. Obwohl die beiden sogar verlobt gewesen sein sollen, trennten sie sich im Jahr 2022. Seitdem konzentriert sich Hannah auf sich selbst und ihre Tochter. Und solange kein passender Mann an ihrer Seite ist, sagt sie selbst, dass sie es vorzieht, Zeit mit ihren Freundinnen und schwulen Freunden zu verbringen. Es scheint ganz so, als würde ein Mann in Hannahs Leben nicht wirklich fehlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannah Waddingham beim ESC 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige