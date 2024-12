Für Charity: Prinz William spielt Darts mit Schauspielerin

Prinz William (42) verbrachte kürzlich einen erfrischenden Tag mit Schauspielerin Hannah Waddingham (50). Das ungleiche Paar wurde im Alexandra Palace im Norden Londons von Kamerateams begleitet, um sich für eine Dokumentation über Williams Umweltpreis "Earthshot" beim Apfelweintrinken und Darts spielen filmen zu lassen. Trotz ihrer Bemühungen hatten die beiden Schwierigkeiten, das Bullseye zu treffen. "Ich glaube, wir sind für niemanden an dieser Tafel eine ernsthafte Bedrohung", witzelte William mit Blick auf die Ehrentafel der früheren Weltmeister.

Auch "Ted Lasso"-Darstellerin Hannah nahm es mit Humor, so fügte sie Williams Worten scherzhaft hinzu: "Ich fühle gleichermaßen Freude und Schrecken, mit dem zukünftigen König von England Darts zu spielen." Der Alexandra Palace, bekannt für die jährlich stattfindende Darts-Weltmeisterschaft, war auch der Veranstaltungsort für die erste Verleihung des "Earthshot"-Preises im Jahr 2021. Im Rahmen der Dokumentation, die von Hannah im Auftrag von BBC1 moderiert wird, erläuterte William seine Vision für das "Earthshot"-Öko-Projekt, das jedes Jahr fünf Gewinner mit einem Preisgeld von etwa 1,2 Millionen Euro für ihre innovativen Ideen zur Verbesserung der Umwelt auszeichnet.

Sowohl William als auch Hannah hatten während ihres Ausflugs viel zu lachen, wie ein Video von The Sun beweist. Für die Schauspielerin wird es ein besonderer Tag gewesen sein, an dem sie mit einem Mitglied der britischen Königsfamilie solch ein Erlebnis teilen konnte. William hingegen genoss sicherlich diesen Moment der Leichtigkeit nach seinem "wohl härtesten Jahr", in dem seine Frau Prinzessin Kate (42) gegen Krebs kämpfte.

Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023

Getty Images Prinz William bei den Earthshot Prize Awards in Kapstadt, November 2024

