Hannah Waddingham erfuhr vor Dreh von geringer Fruchtbarkeit

Das war für Hannah Waddingham eine großer Schock! Die Schauspielerin stand schon für diverse Theaterstücke und Musicals auf der großen Bühne. Seitdem sie dann auch noch in Serien Game of Thrones, Sex Education und "Ted Lasso" zu sehen gewesen war und den diesjährigen Eurovision Song Contest moderiert hat, ist sie nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Neben alldem ist die Beauty aber auch noch Mutter einer Tochter – nun sprach Hannah sogar über den bewegenden Moment, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr.

Bevor sie die Dreharbeiten für die Sitcom "Benidorm" angefangen hatte, musste sich die Schauspielerin einer Untersuchung unterziehen. "Ich machte meinen Gesundheitstest für Benidorm und bekam einen Brief zurück, in dem stand: 'Blutgruppe dies und das, Fruchtbarkeit niedrig'", verriet die Britin im Mail Online-Interview. Diese Erkenntnis habe die 48-Jährige zunächst schockiert, dennoch habe sie diese Diagnose nicht einfach so hingenommen: "Während der 'Benidorm'-Dreharbeiten war ich auf einer Mission, einen Weg zu finden, und ich ging den Weg der Homöopathie, das schien zu funktionieren."

Denn schließlich wurde Hannah trotz der festgestellten geringen Fruchtbarkeit schwanger und brachte vor acht Jahren ihre Tochter Kitty zur Welt! "Mir wurde gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass ich schwanger werde. Als ich es dann wurde, war es ein kostbares kleines Ding, das für mich bestimmt war", erklärte die Schauspielerin.

Getty Images Hannah Waddingham beim ESC 2023

Getty Images Hannah Waddingham im April 2023

Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023

