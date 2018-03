Was ist bloß in der Game of Thrones-Welt Westeros los? Statt Königin Cersei wird ein junger Mann durch die Straßen getrieben und muss den Weg der Buße tun. Verkehrte Welt? Nein, dabei handelt es sich um einen besonders witzigen Werbespot für Sprudelwasser!

Wie die in Ungnade gefallene Herrscherin Cersei Lannister (gespielt von Lena Headey, 43) wird der Mann von den Bürgern der Hauptstadt Königsmund angeschrien, während die Priesterin Septa Unella ihn Glocken läutend verfolgt. Dabei ruft sie laut "Schande!". Ein alternatives Ende für die letzte Folge der fünften Staffel? Aber warum treibt die von Schauspielerin Hannah Waddingham verkörperte heilige Frau den jungen Mann dann zuerst durch einen Supermarkt? Erst als der das Ziel seines Wegs der Buße erreicht, wird klar, dass es sich bei dem Clip um einen Werbespot für SodaStream handelt. Denn Hafthor Julius Björnsson (28), der Darsteller des "Bergs", hat den Mann losgeschickt, um ihm Sprudelwasser ans Set zu bringen. Und der hat ausgerechnet umweltschädliche Plastikflaschen gekauft. Das lassen weder Septa noch "Berg" durchgehen! Schließlich gibt es doch den immer wieder benutzbaren Wassersprudler!

Die beiden Schauspieler beweisen in dem Werbevideo, dass sie auch komödiantische Qualitäten besitzen. Und nicht nur das! Die britische Darstellerin und Sängerin Hannah zeigt, dass unter der biederen Haube der Priesterin Unella eine wunderschöne Frau steckt, die sich wirklich nicht verstecken muss. Wie findet ihr den Werbespot? Witzig oder zu speziell? Stimmt ab! Wie lustig der gesamte "Game of Thrones"-Cast ist, seht ihr im angehängten Clip.

YouTube / Shame or Glory Hannah Waddingham als Septa Unella im neuen SodaStream-Werbespot

Ouzounova / Splash News "Game of Thrones"-Schauspieler Hafthor Julius Björnsson

WUF / Splash News Septa Unella-Schauspielerin Hannah Waddingham

Wie findet ihr den Werbespot? 105 Stimmen 91 Super witzig! Ich liebe "Game of Thrones" 14 Nicht lustig. Zu speziell – ich kenne die Szene gar nicht.



