"Positiv und inspirierend": Co-Star schwärmt von Tom Cruise

Sie scheint ihn zu mögen! Tom Cruise (61) hatte im Jahr 1986 mit dem Film Top Gun seinen großen Durchbruch gefeiert. Mit Produktionen wie "Rain Man" und der Mission: Impossible-Reihe mauserte er sich zu einem gefragten Hollywoodstar. Doch auch negative Schlagzeilen begleiteten den Schauspieler im Laufe seiner Karriere. Vor allem mit seiner Mitgliedschaft in der Scientology-Sekte hat er sich unbeliebt gemacht. Doch nun springt jemand für ihn in die Bresche: Toms Co-Star Hannah Waddingham (49) nimmt ihn in Schutz!

Während eines Auftritts in der "James Martin Saturday Night Show" spricht die Schauspielerin, die derzeit gemeinsam mit dem Leinwandhelden für "Mission Impossible 8" vor der Kamera steht, über ihre Zeit mit Tom am Set. Sie habe nur positive Erfahrungen mit dem "The Mummy"-Darsteller gemacht. "Er ist ohne Zweifel einer der liebenswertesten und ermutigendsten, positivsten und inspirierendsten Menschen, die ich je getroffen habe", schwärmt Hannah. Sie könne die Kritik an dem Filmstar nicht verstehen.

Doch nicht nur auf der beruflichen Ebene läuft es für den "Eyes Wide Shut"-Darsteller zurzeit gut: Auch privat soll der Ex von Nicole Kidman (56) sein Glück bereits gefunden haben. Immer wieder wurde er beim Turteln mit der schönen Russin Elsina Khayrova erwischt. Und damit nicht genug. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly berichtet hat, soll der dreifache Papa bereits an die Zukunft denken: "Tom ist sehr zuversichtlich, dass es auf lange Sicht funktionieren wird."

Getty Images Hannah Waddingham im April 2023

Instagram / elsina_k Elsina Khayrova, Model

Getty Images Tom Cruise bei der Pressekonferenz von "Top Gun: Maverick"

