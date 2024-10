Von diesem Beruf träumte Christoph Maria Herbst als Kind

Christoph Maria Herbst (58) rührt momentan die Werbetrommel für seinen neuen Film "Der Buchspazierer". Aus diesem Anlass stattet der Filmstar auch dem "Kölner Treff" einen Besuch ab und plaudert über seinen früheren Traumberuf. Mit einem Lächeln auf den Lippen erzählt der Schauspieler: "Ich wollte katholischer Priester werden." Allerdings habe er diese Idee schnell über Bord geworfen. "Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es dieses Wort gibt, das mit 'Z' anfängt und mit 'ölibat' aufhört. Und dann lernte ich meine erste Freundin kennen und dann [...] kam mir die Fleischeslust dazwischen", witzelt der Stromberg-Darsteller.

Im Nachhinein ist Christoph klar, warum er sich als Kind für die Kirche begeisterte. "Was am Altar passiert, ist schon ganz klar Inszenierung. Der Weihrauch ist wie die Nebelmaschine im Theater. [...] Das habe ich damals schon sehr genossen, muss ich sagen, mich am Altar 'verkleidet' zu bewegen", erinnert sich der 58-Jährige in der Talkshow. Irgendwann habe er seine Auftritte dann von der Kirche auf die Bühne verlegt.

Als Priester hätte Christoph nie seiner geliebten Frau Gisi das Jawort geben können. Die beiden sind schon seit zwölf Jahren glücklich verheiratet. Im Interview mit Gala verriet er kürzlich das Geheimnis ihrer Ehe: "Es gibt so viele Männer in meinem Alter, die sich nicht mehr emotional äußern können. Wir kommunizieren eine Menge und lachen viel. Humor, auch Selbstironie, ist das Salz in der Suppe einer guten Beziehung", schwärmte der Komiker.

Getty Images Christoph Maria Herbst im September 2021

Getty Images Gisi und Christoph Maria Herbst im Juni 2024

