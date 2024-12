Christoph Maria Herbst kehrt als Stromberg zurück ins Kino

Christoph Maria Herbst (58) kehrt in seine legendäre Rolle als Bernd Stromberg zurück! Zehn Jahre nach dem ersten Film und ganze 20 Jahre nach der ersten ausgestrahlten Sitcom-Folge steht nun "Stromberg – Der neue Film" in den Startlöchern. Die Dreharbeiten werden im Frühjahr beginnen – der Kinostart ist für Ende 2025 geplant, so lautet die Pressemitteilung via FNP. Neben Christoph sollen noch weitere altbekannte Gesichter dabei sein, darunter Bjarne Mädel (56) als Ernie Heisterkamp, Diana Staehly (47) als Tanja und Oliver Wnuk (48) als Ulf Steinke – eine Reunion, die reichlich Zündstoff verspricht.

Das Drehbuch stammt erneut von "Stromberg"-Schöpfer Ralf Husmann, während Arne Feldhusen wieder die Regie übernimmt. In der neuen Produktion sollen altbekannte Bürogepflogenheiten auf das digitale Zeitalter treffen, was sicherlich zu brisanten Auseinandersetzungen führen wird. Ralf ließ bereits durchblicken, dass der Antiheld Bernd Stromberg im neuen Film mit einigen Überraschungen rechnen muss. "Damals gab es noch nichts Veganes in der Kantine und Mobbing war Breitensport im Büro", so der Drehbuchautor laut der Schweizer Illustrierten. Diese satirische Aufarbeitung der Veränderungen in der Arbeitswelt wird zweifellos eine der prägenden Komponenten des Films sein.

Die Serie "Stromberg", die von 2004 bis 2012 mit großem Erfolg ausgestrahlt wurde, hat einen festen Platz im Herzen vieler Fans. Besonders die teils grotesk überzeichneten Charaktere und der kantige Humor der Hauptfigur haben der Serie Kultstatus eingebracht. Dass so viele Mitglieder der Originalbesetzung in der Fortsetzung wieder mitwirken, lässt auf ein ebenso humorvolles wie erfolgreiches Comeback hoffen. Die Verbindung von altbewährtem Charme mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt dürfte nicht nur langjährige Fans begeistern, sondern auch neue Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Getty Images Christoph Maria Herbst, Milena Dreissig und Bjarne Mädel 2014 in Köln

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der "Der Nachname"-Premiere im September 2022

