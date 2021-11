Diesen Stars wird das Lachen bald vergehen! Die ersten beiden Staffeln von LOL: Last One Laughing waren ein voller Erfolg auf dem Streamingdienst Amazon Prime. In der Comedyshow lädt Michael Bully Herbig (53) die angesagtesten Komiker ein. Sechs Stunden lang verweilen diese in der Kulisse einer Wohnung und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer sich auch nur ein Schmunzeln erlaubt, fliegt raus. Nun wurden die Promis für die dritte Staffel bestätigt!

In einer Pressemitteilung verkündete Amazon jetzt die zehn Promis und Komiker, die sich im kommenden Frühjahr das Lachen verkneifen müssen. Michelle Hunziker (44), Palina Rojinski (36), Hazel Brugger (27), Christoph Maria Herbst (55), Abdelkarim (40), Axel Stein (39) und Olaf Schubert (54) sind die "LOL: Last One Laughing"-Neulinge. Außerdem sind Carolin Kebekus (41) und Mirco Nontschew (52) zum zweiten Mal dabei, Anke Engelke (55) sogar schon zum dritten Mal.

Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, freut sich über den Cast: "Wir halten auch in der dritten Staffel das Niveau hoch und konnten die Crème de la Crème der deutschen Comedyszene gewinnen." Den Comedians soll es dieses Mal sogar noch schwerer gemacht werden, standhaft zu bleiben. "Michael Bully Herbig und das Team von Constantin Entertainment um Otto Steiner haben sich einige neue Überraschungen einfallen lassen", teaserte Pratt an.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im August 2021

Getty Images Axel Stein, Schauspieler

ActionPress Michael Bully Herbig bei der Premiere der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing"

