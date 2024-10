Christoph Maria Herbst setzt in seiner Beziehung auf Humor

Christoph Maria Herbst (58) plaudert aus dem Nähkästchen! Im Interview mit Gala verrät der Schauspieler, was das Geheimnis seiner zwölfjährigen Ehe mit seiner Frau Gisi ist. Die beiden setzen in ihrer Partnerschaft auf eine besondere Mischung aus Kommunikation und Humor. "Es gibt so viele Männer in meinem Alter, die sich nicht mehr emotional äußern können. Wir kommunizieren eine Menge und lachen viel. Humor, auch Selbstironie, ist das Salz in der Suppe einer guten Beziehung", betont der Stromberg-Star.

Für romantische Stimmung in seiner Ehe sorgt der 58-Jährige mit Gaumenfreuden. Er liebt es, seiner Frau Gisi besondere Gerichte zu zaubern: "Am liebsten mit einem schönen Abendessen. Ich koche dann mehrere Gänge", erklärt er und fügt hinzu: "Und wenn es bei uns richtig romantisch werden soll, gibt es Champagnerbier. Ein belgisches Bier, das in Frankreich nach Champagnerart weiter gärt." Nach dem Abendessen kümmert sich dann Gisi um das Aufräumen der Küche, eine Vereinbarung, die Christoph als fair betrachtet.

Christoph, der seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsszene ist, legt also auch privat großen Wert auf Harmonie und Humor. In den vergangenen Jahren stand er für viele erfolgreiche Filme und Serien vor der Kamera. So spielte er unter anderem in der Komödie "Der Vorname" sowie der Fortsetzung "Der Nachname" mit. Auch in der dritten Staffel von Bully Herbigs (56) Erfolgsformat LOL: Last One Laughing war der Comedian dabei, verlor allerdings gegen Anke Engelke (58).

Getty Images Gisi und Christoph Maria Herbst im Juni 2024

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der "Der Nachname"-Premiere im September 2022

