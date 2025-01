Jella Haase und Christoph Maria Herbst gewinnen Filmpreis

Im Münchner Prinzregententheater wird am 24. Januar der Bayerische Filmpreis verliehen, und gleich zwei bekannte Größen der deutschen Filmszene dürfen sich über die begehrte Auszeichnung freuen. Wie die Bayerische Staatsregierung in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird Jella Haase (32) für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" als "Beste Darstellerin" ausgezeichnet. Christoph Maria Herbst (58) erhält den Preis als "Bester Darsteller" für seine beeindruckenden Leistungen in drei Filmen: "Der Buchspazierer", "Der Spitzname" und "Ein Fest fürs Leben". Bayerns Filmminister Florian Herrmann würdigt die Preisträger für ihre "herausragende Schauspielkunst und beste Unterhaltung".

Jella konnte mit ihrer Darstellung der vielschichtigen und liebenswert-chaotischen Chantal das Publikum und die Jury gleichermaßen überzeugen. Die Berlinerin hatte die Rolle bereits in der erfolgreichen "Fack ju Göhte"-Filmreihe gespielt, bringt im neuen Film jedoch nochmals ganz neue Facetten der Figur zum Vorschein. Christoph wiederum brillierte durch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, selbst leichter Unterhaltung Tiefgang zu verleihen. Seine drei prämierten Filme könnten dabei kaum unterschiedlicher sein, was die Bandbreite seines schauspielerischen Könnens besonders hervorhebt. Beide Preisträger erhalten neben der Auszeichnung ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro.

Der Bayerische Filmpreis zählt zu den renommiertesten und am höchsten dotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche. Zu den bekanntesten Preisträgern unter den Schauspielern gehören Hannah Herzsprung (43), Anna Maria Mühe (39), Bjarne Mädel (56), Florian David Fitz (50) oder Michael Bully Herbig (56). Für Jella ist es nicht der erste Bayerische Filmpreis. Sie wurde als "Beste Nachwuchsdarstellerin" bereits 2011 ausgezeichnet. Die Veranstaltung wird live ab 22:05 Uhr im BR Fernsehen übertragen, oder inklusive Rote-Teppich-Momente ab 19 Uhr in der ARD Mediathek.

Getty Images Michael "Bully" Herbig beim Bayerischen Filmpreis 2023

Getty Images Anna Maria Mühe

