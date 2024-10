Daniel Radcliffe und Erin Darke feiern gemeinsam in New York

Schauspieler Daniel Radcliffe (35) und seine langjährige Partnerin Erin Darke haben gemeinsam die Premiere von Erins neuem Off-Broadway-Stück gefeiert. Wie People berichtete, wurden die beiden am Dienstag, den 15. Oktober, bei der Afterparty des Stücks "Vladimir" im Manhattan Theatre Club in New York City gesehen. Arm in Arm posierten Daniel und die Schauspielerin für Fotos und zeigten sich sichtlich glücklich über Erins neuesten Erfolg.

Das Stück "Vladimir" erzählt die Geschichte einer Journalistin in Moskau während der ersten Amtszeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Journalistin ist einer explosiven Geschichte auf der Spur, die sowohl für sie als auch ihre Quellen immer größer werdende Gefahren birgt. Erin verkörpert in dem Drama die Hauptrolle.

Daniel und Erin lernten sich 2013 am Set des Films "Kill Your Darlings" kennen, in dem sie ein Liebespaar spielten. "Es wird eine wahnsinnige Geschichte, die wir unseren Kindern eines Tages erzählen können. Unsere Charaktere treffen sich und flirten miteinander, also gibt es diese Art süße Aufzeichnung davon, wie wir uns zum ersten Mal treffen und flirten", erzählte Daniel People. Im April dieses Jahres wurden die beiden zum ersten Mal Eltern eines kleinen Jungen. Bei den Tony Awards 2024 bedankte sich Daniel rührend bei Erin und ihrem Sohn: "Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe euch so sehr."

Getty Images Erin Darke im Oktober 2016 in New York

Getty Images Daniel Radcliffe und Erin Darke mit ihrem Baby

