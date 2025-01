Daniel Radcliffe zerstörte 60 "Harry Potter"-Zauberstäbe

Daniel Radcliffe (35), bekannt aus den weltberühmten Harry Potter-Filmen, hat während der Dreharbeiten zahlreiche Zauberstäbe und Brillen verschlissen. Wie der Schauspieler selbst verriet, sei er mit diesen ikonischen Requisiten nicht gerade zimperlich umgegangen. In einem Interview mit Hot Ones erklärte Daniel: "Die Zauberstäbe habe ich oft zerbrochen, weil ich damit ständig auf meinen Beinen herum trommeln wollte. Alle drei bis vier Wochen wurde der Zauberstab dadurch so schwach, dass er einfach brach. Also sagte ich zu dem Requisiteur, dass es mir sehr leidtut. Und er sah mich an, mit einem Blick, der sagte: 'Bitte hör auf, zu trommeln.'" Insgesamt habe er dadurch rund 60 Zauberstäbe benötigt. Ähnlich sei es den Brillen ergangen, die sein Charakter Harry Potter trug – etwa 100 Exemplare wurden im Laufe der Filmreihe verbraucht.

Neben den zahlreichen Requisiten gibt es weitere spannende Details von den Dreharbeiten. Obwohl man annehmen könnte, dass das Essen in den Hogwarts-Szenen reine Requisite war, handelte es sich oft um echtes Essen. Daniel habe am Set vor allem typisch britische Gerichte wie Eier, Bohnen, Speck und Würstchen genossen, wie er in dem Interview weiter erzählt. Weniger appetitlich sei für ihn hingegen das sogenannte Dianthuskraut gewesen, das in einer Szene aus "Harry Potter und der Feuerkelch" zu sehen ist. Dieses "Kraut", das in Wahrheit aus Lakritz gefertigt war, habe dem Schauspieler gar nicht geschmeckt und sei für ihn schnell zur Tortur geworden.

Schon früh wurde Daniel zum Gesicht des "Harry Potter"-Franchise – mit gerade einmal zwölf Jahren übernahm er die Hauptrolle der Buchverfilmungen. Das Set war für den jungen Schauspieler jedoch nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort, an dem viel gelacht und gespaßt wurde. Neben Daniel sorgten auch seine Mitstreiter wie Tom Felton (37), der Draco Malfoy spielte, immer wieder für witzige Momente. Wie der Draco-Darsteller selbst verriet, habe er so oft Essen vom Set geklaut, dass die Kostümmacher ihm die Taschen seines Zaubererumhangs zugenäht hätten. Trotz großer Herausforderungen und straffen Zeitplänen bleibt die Filmreihe durch diese Anekdoten offenbar für alle Beteiligten unvergesslich.

Getty Images Der "Harry Potter"-Cast, Juli 2011

Getty Images Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2024

