Kultshow am Brandenburger Tor soll wohl vor dem Aus stehen

Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (60) könnten bald vor einem großen Schock stehen, denn ihre legendäre Silvester-Show am Brandenburger Tor soll in diesem Jahr möglicherweise nicht stattfinden. Seit 2010 moderieren die beiden das glamouröse TV-Event live und begleiten Millionen Zuschauer ab 20 Uhr bis in das neue Jahr. Doch die beliebte Veranstaltung, die seit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms ist, hängt offenbar am seidenen Faden. Das bestätigte der Geschäftsführer der verantwortlichen Firma Berlin feiert Silvester gegenüber Bild.

Der Veranstalter soll betont haben, dass die Finanzierung der Feier nicht mehr gesichert sei. "Wir haben bisher kein Geld mit der Silvester-Party am Brandenburger Tor verdient, hatten aber immerhin eine rote Null. Dieses Jahr würde es noch viel schwieriger", erklärte er gegenüber dem Blatt. Auch der Berliner Senat wurde informiert, dass die Veranstaltung nicht stattfinden wird, falls keine finanziellen Unterstützungen hinzukommen. Hintergrund sind offenbar gestiegene Kosten und fehlende Einnahmen, die eine Durchführung der Show erschweren.

Andrea Kiewel, eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands, ist dem TV-Publikum vor allem durch ihre Arbeit im ZDF-Fernsehgarten ein Begriff. Gemeinsam mit Johannes Kerner schuf sie bei der Silvester-Show eine mitreißende Atmosphäre, die weit über die Hauptstadt hinausstrahlte. An der Seite des erfahrenen Sportmoderators harmonierte die lebensfrohe Andrea perfekt. Für die 1965 geborene Entertainerin wäre das mögliche Aus der Sendung sicherlich ein herber Schlag, gilt doch gerade diese Show als Highlight ihrer Moderationsarbeit jenseits des ZDF-Sonntagsprogramms. Ob sich eine Rettung für die Party am Brandenburger Tor doch noch abzeichnet, ist derzeit ungewiss.

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Getty Images Moderator Johannes B. Kerner, Juni 2025

Getty Images Moderatorin Andrea Kiewel im Juli 2024 in Mainz

