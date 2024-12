So viel Geld verdienten die Stars der "Harry Potter"-Filme

Die Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (34) und Rupert Grint (36) haben dank ihrer Rollen als Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley ein Millionenvermögen aufgebaut. Durch ihr erfolgreiches Casting wurden sie über Nacht zu weltweiten Stars, und ihre Mitwirkung in allen acht Filmen hat ihnen beeindruckende Gagen eingebracht. Neben dem plötzlichen Ruhm, der auch Schattenseiten mit sich brachte, konnten sie sich über eine erhebliche finanzielle Entlohnung freuen.

Laut Celebrity Net Worth verdiente Daniel insgesamt rund 105 Millionen Euro durch die Filmreihe. Beginnend mit knapp einer Million Euro für "Harry Potter und der Stein der Weisen" steigerten sich seine Gagen bis zu 47 Millionen Euro für die letzten beiden Teile zusammen. Emma erhielt für "Harry Potter und der Orden des Phönix" knapp 3,8 Millionen Euro und für die beiden "Heiligtümer des Todes"-Filme insgesamt rund 29 Millionen Euro. Rupert verdiente ähnliche Beträge und wurde ebenfalls zum Millionär, wobei genaue Zahlen für einige Filme nicht bekannt sind.

Nach dem Ende der "Harry Potter"-Reihe schlugen die drei Schauspieler unterschiedliche Wege ein. Daniel wählte vielseitige Rollen in Filmen wie "Horns", "Swiss Army Man" und "Weird: The Al Yankovic Story", um sich von der Harry-Potter-Figur zu lösen. Emma konzentrierte sich zunächst auf ihre Schauspielkarriere, unter anderem in "Noah" und "Die Schöne und das Biest", und engagiert sich nun verstärkt als Aktivistin für Frauenrechte. Rupert fand seinen Weg vor allem im Serienbereich und spielte Hauptrollen in "Snatch", "Servant" und "Sick Note". Trotz ihrer unterschiedlichen Pfade verbindet sie die gemeinsame Vergangenheit und der enorme Erfolg, den sie als junge Schauspieler erlebt haben.

ActionPress Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2007 in Kalifornien

