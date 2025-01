In diesem Film spielte Daniel Radcliffe vor "Harry Potter"

Vor 24 Jahren erlebte Daniel Radcliffe (35) seinen ersten Auftritt auf der großen Leinwand. Bevor er als Harry Potter weltberühmt wurde, ergatterte der damals zwölfjährige Schauspieler 2001 eine Rolle im Thriller "Der Schneider von Panama". An der Seite von Pierce Brosnan (71) und Geoffrey Rush (73) verkörperte er den Sohn eines Schneiders, der in eine politische Intrige verwickelt wird. "Der Schneider von Panama" feierte seinen Kinostart in Deutschland nur wenige Monate vor "Harry Potter und der Stein der Weisen" und zeigt einen sehr jungen Daniel in einer frühen Phase seiner Karriere im Filmgeschäft.

In einem Interview bekannte der spätere Weltstar, dass er sich damals sehr über diese Gelegenheit freute. Besonders stolz war Daniel darauf, mit beliebten Schauspielgrößen wie unter anderem auch Jamie Lee Curtis (66) und auch Geoffrey zusammenzuarbeiten, die im Film seine Eltern spielten. Für seine Schulkameraden organisierte er sogar Autogramme von Pierce Brosnan, der gerade als James Bond die Kinocharts dominierte. Während "Der Schneider von Panama" von Regisseur John Boorman eher ein Geheimtipp für Fans von Spionage-Thrillern blieb, ebnete die Rolle für den jungen Daniel einen Weg zu noch größeren Erfolgen.

Der nächste und entscheidende Karriereschritt ließ bekanntlich nicht lange auf sich warten: Nur sieben Monate später startete "Harry Potter und der Stein der Weisen", durch den Daniel nahezu über Nacht weltweite Berühmtheit erlangte. Doch die Anfänge des Schauspielers reichen noch weiter zurück. Bereits zwei Jahre zuvor spielte er die Hauptrolle in der britischen TV-Produktion "David Copperfield", wo er Stars wie Maggie Smith (✝89) begegnete. Diese war später erneut an seiner Seite, als Professor McGonagall in den "Harry Potter"-Filmen.

Getty Images Daniel Radcliffe bei der "Harry Potter und der Stein der Weisen"-Premiere 2001

Getty Images Die "Harry Potter"-Stars bei einem Event in New York im Mai 2004

