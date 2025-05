Diese Harry-Potter-Szene war Emma Watson zu peinlich

Emma Watson (35), die als Hermine Granger in den Harry-Potter-Filmen weltberühmt wurde, hat bei den Dreharbeiten zum zweiten Teil der Reihe, "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", selbst für eine Änderung im Drehbuch gesorgt, wie das Magazin Moviepilot berichtet. In einer entscheidenden Szene sollte Hermine eigentlich sowohl Harry, gespielt von Daniel Radcliffe (35), als auch Ron, gespielt von Rupert Grint (36), umarmen. Doch Emma, damals erst 12 Jahre alt, entschied, dass dies für sie viel zu peinlich sei. Der Regisseur Chris Columbus (66) stimmte zu, das Drehbuch entsprechend zu ändern. Stattdessen umarmt Hermine nur Harry, während sie Ron die Hand gibt.

In einem Interview mit der BBC erklärte Emma, die in einer anderen wichtigen Szene des Films durch ein Double ersetzt wurde, die Situation aus ihrer Sicht: "Das kann nicht dein Ernst sein! Du willst, dass ich durch die Große Halle renne und meine Arme um Harry werfe?", erinnerte sie sich an ihre damaligen Worte. Ihre Sorge, vor den Augen der rund 300 Statisten ihre beiden Kollegen zu umarmen, war groß. Chris Columbus kam ihr entgegen, schaffte die schmalzige Musik ab und entschied sich gegen eine Zeitlupe für die Szene. Tatsächlich musste der Moment, in dem sie Harry umarmt, beim Dreh künstlich verlängert werden, da Emma offensichtlich Mühe hatte, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Mit ein wenig Bearbeitung wurde diese Unsicherheit im fertigen Film kaschiert.

Emma, die durch ihre Arbeit in den Harry-Potter-Filmen schon in jungen Jahren in der Öffentlichkeit stand, hatte immer die Herausforderung, ihre eigene Schüchternheit mit der selbstbewussten Rolle der Hermine zu vereinen. Im Nachhinein bezeichnete sie die Rolle jedoch als prägend und sagte, Hermine habe ihr geholfen, mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen. Schon früh wusste Emma ihre Stimme einzusetzen, sei es am Set, wie in dieser Szene, oder später als Aktivistin für Bildung und Gleichberechtigung.

