Tom Felton: Rollentausch mit Daniel Radcliffe geplant?

Tom Felton (37), vor allem bekannt durch seine Rolle als Draco Malfoy in der Harry Potter-Filmreihe, hat über eine mögliche Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Kollegen Daniel Radcliffe (35) gesprochen. Gegenüber Digital Spy erklärte der Schauspieler, er könne sich vorstellen, für ein neues Projekt die Rollen zu tauschen: Daniel als Bösewicht, Tom als Held. "Wir haben oft darüber gescherzt", verriet der 36-Jährige und betonte, dass es unter dem ehemaligen Cast immer wieder Gespräche über eine gemeinsame Rückkehr gebe.

Ein Grund für das Ausbleiben weiterer gemeinsamer Projekte in der Vergangenheit sei laut Tom vor allem der gefüllte Terminkalender seiner Kollegen. Daniel, der durch die Rolle des Harry Potter weltberühmt geworden ist, hat allein in den letzten fünf Jahren laut IMDb an neun verschiedenen Projekten gearbeitet, darunter Filme wie "Weird: The Al Yankovic Story". Gerüchte über eine Zusammenarbeit des Originalcasts oder gar eine Rückkehr zu "Harry Potter" gibt es seit Jahren immer wieder, doch laut Tom sei das aktuell nicht mehr als spekulativ. Weder von seiner noch von Daniels Seite seien derartige Pläne konkret in Sicht, obwohl die ehemaligen Kollegen regelmäßig im Austausch miteinander stünden.

Tom selbst ist weiterhin gut im Geschäft: Neben fünf neuen Projekten, an denen er in nächster Zeit beteiligt ist, sorgt vor allem die angekündigte Serie über das Leben von Mahatma Gandhi für Gesprächsstoff, in der der Schauspieler mitwirken wird. Zusätzlich gibt es Spekulationen über Toms möglichen Auftritt in der geplanten neuen "Harry Potter"-Serie, wozu allerdings bislang keine offiziellen Details bekannt sind. In Interviews spricht er oft liebevoll über die Zeit mit dem Cast und die besonderen Momente, die sie geprägt haben. Ihre Fans dürfen also hoffen, dass Toms Idee eines Rollentauschs irgendwann vielleicht doch zu einem konkreten Projekt führt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Felton bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in London

Anzeige Anzeige