So skurril machten diese Hollywoodstars einen Heiratsantrag

Bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen verriet Lady Gaga (38) aus Versehen, dass sie verlobt ist – doch wie genau der Antrag ihres Verlobten Michael Polansky stattgefunden hat, ist eine von vielen skurrilen Verlobungsgeschichten aus Hollywood. Im April gingen die beiden auf einen Wandertrip: Mitten beim Klettern stellte der Geschäftsführer der Sängerin plötzlich die Frage aller Fragen. Im Anschluss feierten beide eine intime Verlobungsparty in Kalifornien. Auch Will Smith (56) stellte seiner Jada (53) die Frage ganz spontan, während beide gerade schlafen gehen wollten. Gegenüber People erzählte er, dass die Einfachheit bei seinem Lifestyle etwas "ganz besonderes" ist.

Etwas unglücklicher war es bei Megan Fox (38), die gleich zwei skurrile Verlobungsgeschichten vorzuweisen hat. Eigentlich ganz romantisch stellte der Vater ihrer drei Kinder, Brian Austin Green (51), ihr die Frage im Juni 2010 im Four Seasons Hotel auf Hawaii. Megan freute sich so sehr, dass sie den Zwei-Karat-Diamantring beim Springen im Sand verlor. Dazu erzählte ein Passant gegenüber Us Weekly: "Ich sah sie auf und ab hüpfen, später sah ich ein halbes Dutzend Mitarbeiter, die den Sand durchwühlten." Nach ihrer Scheidung kam sie mit Rapper Machine Gun Kelly (34) zusammen, der ihr einen Antrag mit einem angefertigten Verlobungsring aus den Geburtssteinen der beiden machte. Verrückt wird es, als die beiden danach als Zeichen der Liebe ihr gegenseitiges Blut tranken.

Channing Tatum (44) machte seiner "Step Up"-Liebe Jenna Dewan (43) einen Heiratsantrag, nachdem er sie zum Weinen gebracht hatte! Gegenüber BBC Radio 1 erzählte er: "Als ich meiner Frau einen Heiratsantrag machte, tat ich etwas ziemlich Grausames, weil ich dachte, sie sei mir auf der Spur. Ich habe ihr im Grunde genommen gesagt, dass ich nie heiraten wollte, um sie abzuschrecken." Das kam bei seiner heutigen Ex-Frau weniger gut an und sie brach zusammen.

Über 25 Minuten dauerte es, bis George Clooney (63) es schaffte, seiner Frau Amal (46) den Antrag zu machen. Er erzählt in der "Ellen DeGeneres Show", wie er extra ein Essen kochte und eine Playlist vorbereitet hatte, um den Moment perfekt zu machen. Doch seine Frau fing nach dem Dinner plötzlich an, das Geschirr abzuwaschen. Um den Antrag noch zu retten, pustete er eine Kerze aus und sagte: "Ich glaube, das Feuerzeug ist in der Schachtel hinter dir." Amal fand daraufhin den Ring und George bekam den Antrag doch noch hin. Ebenfalls beim Essen ging kein Geringerer als Prinz Harry (40) auf die Knie, während Meghan (43) ein Hühnchen anbriet. Am selben Tag teilte sie ihre Begeisterung bei BBC: "Es war so süß und natürlich und sehr romantisch."

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Channing Tatum und seine Ex-Frau Jenna Dewan, September 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kolumbien