Geheime Verlobung verraten: Lady Gaga nimmt es mit Humor

Während der Olympischen Spiele 2024 plauderte Lady Gaga (38) aus, dass sie sich mit Michael Polansky verlobt hat – geplant hatte die Sängerin das so allerdings nicht! Wie es zu der ungeplanten Verkündung kam und wie die Situation für die "Poker Face"-Interpretin rückblickend war, verrät sie nun in der "The Graham Norton Show". "Die Leute des Premierministers filmten uns während der Begrüßung und erwischten mich dabei, wie ich sagte: 'Das ist mein Verlobter'", erzählt Lady Gaga und fügt hinzu: "Ich habe versucht, die Verlobung zu verheimlichen, aber durch das Video haben es dann alle mitbekommen. Irgendwie war das aber auch lustig."

Lady Gaga verrät sogar weitere Details über ihren Heiratsantrag! Im April wurde die Musikerin erstmals mit einem großen Klunker am Finger gesichtet. Der Monat, in dem Michael seiner Partnerin auch die Frage aller Fragen stellte. Am 1. April soll der Unternehmer vor Lady Gaga auf die Knie gefallen sein. Die 38-Jährige scherzt: "Eigentlich dachte ich, dass er einen Scherz macht, aber es war keiner." Aprilscherz hin oder her: Lady Gaga hat sich wahnsinnig gefreut und fand den Antrag ihres Verlobten rundum perfekt.

Vor rund vier Jahren verkündete Lady Gaga, dass sie mit Michael in einer Beziehung ist. Im September dieses Jahres führte die US-Amerikanerin ein Gespräch mit der Vogue und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Partner heraus: "Ich habe noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. [...] Aber ich denke, was ich meinen Fans sagen will, ist, dass ich einfach so glücklich bin."

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky auf dem roten Teppich zum Film "Joker: Folie a deux" in Venedig.

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

