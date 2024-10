Für die Liebe umgezogen: Bata Illic wohnt jetzt in Salzburg

Ganze 46 Jahre lang nannte Bata Illic (85) die bayrische Landeshauptstadt seine Heimat. Laut Neue Post hat er seinem heiß geliebten München nun aber den Rücken zugekehrt – und zwar für die Liebe. "Für meine Olga würde ich alles tun", gesteht der Schlagersänger. "Sie möchte Kurse an der Akademie in Salzburg belegen, in Malerei und Bildhauerei", erklärt Bata. Ein Wunsch, den er seiner Liebsten nicht ausschlagen konnte.

Jahrzehntelang habe Olga wegen seiner Karriere zurückgesteckt. Nun sei er an der Reihe: "Weil mir meine Frau jahrelang den Rücken freigehalten hat, all die Jahre für mich da war, will ich ihr etwas zurückgeben." Dem Musiker falle der Umzug jedoch alles andere als leicht. "Ich vermisse es sehr! Wir waren da glücklich. Es war so viele Jahre unser Zuhause", klagt der 85-Jährige und erzählt: "Jetzt haben wir das Haus verkauft, es steht leer und bricht mir das Herz." Für das Glück seiner Partnerin, die bereits als junge Frau Kunstgeschichte studierte, sei der Sänger aber bereit, ein neues Abenteuer zu wagen.

Anfang dieses Jahres sorgte der "Michaela"-Interpret mit besorgniserregenden Schlagzeilen für Aufsehen. Wegen schwerer gesundheitlicher Probleme musste sich der aus Belgrad stammende Künstler einer Reha unterziehen. Für Bata war dieser Aufenthalt jedoch Glück im Unglück: In der Privatklinik am Tegernsee traf er auf seine Musikerkollegen Ralph Siegel (79) und Christian Bruhn (90) – und konnte den Genesungsprozess damit immerhin in bester Gesellschaft verbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bata Illic, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Bata für seine Olga München verlassen hat? Toll, das ist ein echter Liebesbeweis! Verstehe ich nicht, wenn er doch so an dieser Stadt hängt. Ergebnis anzeigen