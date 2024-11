Bata Illic tat der Abschied von München "in der Seele weh"

Der beliebte Schlagersänger Bata Illic (85) ist kürzlich von München nach Salzburg gezogen. Der Grund dafür könnte nicht romantischer sein – der Ortswechsel fand nämlich aus Liebe statt! Seine Ehefrau Olga plant, dort in einer Akademie Kunstkurse in Malerei und Bildhauerei zu besuchen. Gegenüber tz betont der Musiker, dass ihm dieser einschneidende Schritt nicht leichtgefallen sei: "Es hat mir in der Seele wehgetan. Unser Haus, das meine Frau so wunderbar kunstvoll eingerichtet hat."

Weiter erklärte der Sänger, dass ihm seine Frau stets den Rücken freigehalten habe und er ihr mit diesem Schritt entgegenkommen wolle. Im Gespräch mit Neue Post hatte Bata bereits enthüllt, dass vor dem Umzug noch eine Menge Arbeit auf sie zukomme, da das neue Haus anfangs eine komplette Baustelle gewesen sei: "Schlafzimmer und Badezimmer. Und das Haus ist noch kahl. Keine Bilder an den Wänden. Überall ist es dreckig. Im Moment ist es furchtbar."

Den Entschluss, aus der bayrischen Landeshauptstadt wegzuziehen, traf der "Michaela"-Interpret nach ganzen 46 Jahren, die er dort gelebt hatte. Laut Neue Post mache er dies aber für seine geliebte Partnerin gerne möglich: "Für meine Olga würde ich alles tun." Trotzdem unterstrich er bereits zu diesem Zeitpunkt, wie viel ihm das jahrelange Heim bedeutet.

Getty Images Bata Illic, Schlagersänger

