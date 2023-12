Not-OP: Schlagersänger Bata Illic (84) erleidet Hüftbruch

Große Sorge um Bata Illic (84)! Eigentlich kennen Fans den Schlagersänger als wahre Frohnatur. Mit Songs wie "Michaela" oder "Ich hab' noch Sand in den Schuhen von Hawaii" war der Musiker im deutschsprachigen Raum berühmt geworden. Auch im fortgeschrittenen Alter steht der Sänger heute noch regelmäßig auf der Bühne. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten: Bata erlitt einen Hüftbruch und musste notoperiert werden.

Wie Bild berichtet, ist der Musiker in seinem Haus über eine Teppichkante gestolpert und daraufhin so schwer gestürzt, sodass er sich die Hüfte brach und direkt operiert werden musste. "Der Schmerz war unerträglich!", berichtet Bata im Interview mit der Zeitung. Mittlerweile gehe es dem Künstler den Umständen entsprechend gut. Die Operation sei sehr gut verlaufen. In den nächsten Tagen wolle er mit der Reha beginnen.

Eine große Unterstützung sei Bata in dieser schweren Zeit vor allem seine Ehefrau Olga. "Meine Frau besucht mich jeden Tag in der Klinik. Ohne sie würde ich das alles gar nicht schaffen", schwärmt der "Solange ich lebe"-Interpret von seiner Liebsten.

Anzeige

Getty Images Bata Illic, Schlagersänger

Anzeige

Getty Images Bata Illic, Schlagersänger

Anzeige

Getty Images Ute Freudenberg, Semino Rossi, Bata Illic und Roland Kaiser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de