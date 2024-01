Diese drei Schlagerstars liegen aktuell in derselben Klinik!

Ihr gemeinsamer Aufenthalt ist Glück im Unglück. Ralph Siegel (78), Bata Illic (84) und Christian Bruhn haben unabhängig voneinander große Schlagergeschichte geschrieben – aus der deutschen Musikwelt sind der Eurovision Song Contest-Komponist, der "Michaela"-Interpret und der Musikproduzent somit nicht mehr wegzudenken. Im Laufe der letzten Jahre arbeitete das befreundete Trio immer wieder zusammen. Nun führt das Schicksal Ralph, Bata und Christian offenbar erneut zusammen...

Wie Bild berichtet, wurden die drei mit schweren gesundheitlichen Problemen in die Privatklinik im Jägerwinkel am Tegernsee eingeliefert – und zwar zeitgleich. Sie alle müssen sich einer Reha unterziehen: Ralph nach einem operativen Eingriff an seinem Rückenwirbel, Bata nach einer Hüft-OP und Christian ebenfalls nach einer schweren Operation.

Gegenüber dem Blatt verrät der 78-Jährige mehr zu seinem Genesungsprozess. "Ich bekomme jeden Tag Bewegungstherapien. Ich will ja wieder auf die Beine kommen", erklärt er. Bata betont zudem, wie schön es sei, Ralph und Christian in der Klinik getroffen zu haben: "Wir haben jetzt endlich mal Zeit, uns so viel zu erzählen. Natürlich ist unser Lieblingsthema die Musik."

Getty Images Ralph Siegel im Oktober 2022

Getty Images Bata Illic, Schlagersänger

Getty Images Christian Bruhn im Januar 2019

