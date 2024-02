Ralph Siegel, Bata und Christian dürfen die Klinik verlassen

Sie haben sich erholt. Ralph Siegel (78), Bata Illic (84) und Christian Bruhn (89) musste sich in den vergangenen Wochen jeweils einer Operation unterziehen. Und durch Zufall trafen sich die drei Musiker daraufhin in einer Privatklinik, in der sie einige Wochen eine Reha durchmachten, um wieder auf die Beine zu kommen. Nun ist der Aufenthalt vorbei: Ralph, Bata und Christian dürfen die Einrichtung verlassen!

Wie Bild berichtet, seien die drei wieder im Alltag angekommen. So steht Bata bereits wieder auf der Bühne, Ralph freut sich, bei seiner Laura zu sein und Christian sei zurück in seinem Tonstudio. Der "Marmor, Stein und Eisen bricht"-Komponist nehme nämlich aktuell ein Album auf, das eine Vertonung von Gedichten von James Krüss darstelle.

Ralph gehe es mittlerweile bereits besser und er kuschele mit seinem Pudel in der Heimat. "Burli als Kuscheltier hat mich getröstet, jetzt habe ich ihn auch wieder lebendig an meiner Seite", plaudert er aus. Und auch Batas Hüftbruch sei gut verheilt. "Ich bin ich meinem operierenden Arzt Tobias Chan vom Helios Klinikum München West Pasing sehr dankbar!", merkte der Musiker an.

Getty Images Bata Illic, Schlagersänger

Getty Images Christian Bruhn im Januar 2019

Getty Images Laura und Ralph Siegel

