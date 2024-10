Ursache bekannt: So ist König Charles' Freund Ian verstorben

Bereits im März verstarb Ian Farquhar, der langjährige Freund von König Charles III. (75), im Alter von 78 Jahren. Lange wurden die Umstände seines Ablebens nicht erklärt, doch jetzt ist die Todesursache bekannt: Hello! berichtet, dass ein skurriler Unfall zum Tod des Briten geführt hat. "Am Morgen des 6. März wurde Ian von einer Pflegerin tot zwischen der Wand und seinem Bett aufgefunden, mit den Füßen in der Luft über dem Nachttisch", erklärt der zuständige Gerichtsmediziner die Situation. Er führt aus: "Es ist unklar, wie er in diese Position gekommen ist, aber es sieht so aus, als wäre es das Ergebnis einer bewussten Handlung seinerseits, die ungewollt zu seinem Tod führte." Ian sei beim Aufstehen gefallen und ungünstig zwischen die Möbel gefallen – er ist also traurigerweise an einem Erstickungstod gestorben. Charles hat sich bisher nicht zum Tod seines Freundes geäußert.

Die neuen Erkenntnisse stehen in direktem Kontrast zu dem ersten Statement, das der Jagdverein Beaufort Hunt veröffentlichte, um über den Tod des langjährigen Jägers zu informieren. Damals hieß es noch: "Mit gebrochenem Herzen senden wir unsere Liebe und unser Beileid an die Familie und Freunde unseres eigenen Captains Ian Farquhar, der [...] diese Woche friedlich verstorben ist." Ian war 34 Jahre lange der Großmeister des Jagdvereins gewesen.

Ian hatte schon der Queen Mum (✝101) als Stallmeister gedient und liebte es mit den Pferden und Hunden auf Jagd zu gehen. Außerdem hatte er viele Jahre in einem Kavallerieregiment der britischen Armee gedient. Mit König Charles hatte er sich bereits vor langer Zeit angefreundet – damals ging seine Tochter einige Wochen mit Prinz William (42) aus, als dieser noch ein Teenager war. Die Freundschaft hielt an, sodass Ian sogar ein Farmhaus auf dem Grundstück des Monarchen in Gloucestershire, England, mieten durfte.

Getty Images Captain Ian Farquhar, enger Freund von König Charles III.

Getty Images König Charles III., britisches Königshaus

